Коронавирус
Lenta.ruРазведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки (NCMI) Разведывательного управления Минобороны США.Дождьвчера в 09:54
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В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
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Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
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В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом.
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Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
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В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
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За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
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На Украине изменили условия карантина
Как сообщили в пресс-службе украинского кабинета министров, разрешена работа объектов почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, работ по сбору отходов, торговле строительными материалами и химчистки.
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Осипов: Число заболевших коронавирусом в Забайкалье может удвоиться
Может быть, что сегодня количество заболевших коронавирусом на территории края удвоится.
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Две группы российских медиков провели прием и осмотр пациентов городской больницы города Чуприя в Сербии.
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Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
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Во время нового исследования американские ученые определили вероятный пик пандемии нового типа коронавируса.
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Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой
Ранее Роспотребнадзор перечислил правила уборки жилья во время пандемии коронавируса.
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Число инфицированных коронавирусом на Украине стремительно растет. За сутки добавилось еще 68 случаев.
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Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
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ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.