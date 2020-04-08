Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРазведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
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Об этом сообщает
 телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки (NCMI) Разведывательного управления Минобороны США.
Дождьвчера в 09:54

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СМИ сообщили о докладе разведки США о коронавирусе в Ухане в ноябре

Известия00:30

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса прошлой осенью

Газета.Ruвчера в 16:28

СМИ США выяснили, что разведка сообщала о коронавирусе ещё в 2019 году

News.ruвчера в 08:51

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Lenta.ruвчера в 09:43

Разведка США предупреждала Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре

Взгляд.рувчера в 09:04

СМИ: разведка США предупреждала о коронавирусе в Ухане еще в ноябре

РИА Новостивчера в 10:06

СМИ: разведка США предупреждала Белый дом о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года

ТАССвчера в 08:19
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Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 15:27
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru 02:31
Политика

Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру вчера в 10:00
Происшествия

Спасатели продолжают тушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожарные продолжают бороться с лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения.
Московский Комсомолец вчера в 02:45
Кино

Netflix выпустил ролик по «Очень странным делам» с дубляжами со всего мира

На YouTube-канале Netflix вышел новый ролик по «Очень странным делам», посвящённый дубляжам сериала со всего мира.
Игромания.ру вчера в 12:21
Авто

«АвтоВАЗ» отложил возобновление производства автомобилей

Автоновости дня вчера в 02:18
Авто

Названы 5 производителей с нержавеющими автомобилями

Следом на третьей позиции идут автомобили марки Volvo. Производитель обрабатывает кузов транспортных средств с помощью горячей оцинковки.
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Общество

У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
REGNUM 02:13
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
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Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых

Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
РИА Новости вчера в 19:08
Общество

В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
РИА Новости вчера в 16:21
Общество

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Lenta.ru 00:30
Общество

США вышли на второе место по числу жертв коронавируса

Ранее второе место по смертности от коронавируса занимала Испания, число зараженных в стране достигло 148 220, зарегистрировано 14,7 тыс. летальных исходов, вылечились 48 121.
Известия 00:42
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В российском регионе резко выросло число зараженных коронавирусом

В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 02:52
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Здоровье

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 02:19
Технологии

Sony представила новый геймпад для PlayStation 5

Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
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Авто

Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию

За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Российская газета вчера в 07:06
Политика

На Украине изменили условия карантина

Как сообщили в пресс-службе украинского кабинета министров, разрешена работа объектов почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, работ по сбору отходов, торговле строительными материалами и химчистки.
RuNews24.ru 01:38
Общество

Осипов: Число заболевших коронавирусом в Забайкалье может удвоиться

Может быть, что сегодня количество заболевших коронавирусом на территории края удвоится.
Московский Комсомолец Чита 00:28
Армия и оружие

Российские врачи осмотрели пациентов в сербском городе Чуприя

Две группы российских медиков провели прием и осмотр пациентов городской больницы города Чуприя в Сербии.
Известия 00:00
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

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RT на русском вчера в 07:31
Общество

Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус

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Общество

Определили вероятный пик пандемии коронавируса

Во время нового исследования американские ученые определили вероятный пик пандемии нового типа коронавируса.
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Общество

Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Ранее Роспотребнадзор перечислил правила уборки жилья во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:57
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Число инфицированных коронавирусом на Украине стремительно растет. За сутки добавилось еще 68 случаев.
Территория новостей 06 апреля в 05:20
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Экономика

ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
РБК вчера в 12:16
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