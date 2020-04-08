Коронавирус
Lenta.ruРазведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки (NCMI) Разведывательного управления Минобороны США.Дождь09:54
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