Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРазведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
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Об этом сообщает
 телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки (NCMI) Разведывательного управления Минобороны США.
Дождь09:54

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СМИ: разведка США предупреждала о коронавирусе в Ухане еще в ноябре

РИА Новости10:06

Разведка США в ноябре предупреждала Белый дом о последствиях коронавируса

Газета.Ru09:48

СМИ: разведка США предупреждала Белый дом о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года

ТАСС08:19

Разведка США предупреждала Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре

Взгляд.ру09:04

СМИ США выяснили, что разведка сообщала о коронавирусе ещё в 2019 году

News.ru08:51

Разведка США предупреждала о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года

Известия08:39

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Lenta.ru09:43
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
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Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
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Mount & Blade 2 вновь побила собственный рекорд по количеству игроков

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Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге и о готовности лечебных учреждений в городе, сообщили в администрации губернатора Петербурга.
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В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
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Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
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Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
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Жители Германии раскрыли свое отношение к проекту «Северный поток-2»

Большинство жителей Германии выступают за активизацию экономических отношений с Россией и на этом фоне поддерживают строительство и запуск газопровода "Северный поток-2" – это следует из исследования, проведенного Восточным комитетом германской экономики.
Ruposters.ru 10:10
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РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

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РИА Новости 03:00
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Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»

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РИА Новости вчера в 14:21
Здоровье

Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона

8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Краснодарские известия 12:53
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