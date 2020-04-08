Коронавирус
Lenta.ruРазведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки (NCMI) Разведывательного управления Минобороны США.Дождь09:54
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Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Сын президента Сербии заболел коронавирусом
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.
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По факту пожара в доме престарелых в Москве возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в доме престарелых на западе Москвы.
Музыка
Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе
Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Политика
ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Общество
Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом
Шоу-бизнес
Малахов ответил на обвинения Лещенко
Телеведущий Андрей Малахов ответил на заявление Льва Лещенко о том, что он заставил певца нарушить карантин и прийти на съемки своей программы.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Происшествия
Рауля Арашукова обвинили по полной программе
Футбол
Как теперь выглядит десятка самых дорогих футболистов мира
Согласно новому рейтингу, самым дорогим игроком по-прежнему является Килиан Мбаппе – 180 млн евро, вторая строчка за ещё одним игроком «ПСЖ» Неймаром – 128 млн евро, на третьей позиции футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг – 128 млн евро.
Армия и оружие
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Политика
Генпрокуратура признала нежелательной организацией Джеймстаунский фонд
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американского неправительственного фонда The Jamestown Foundation.
Политика
Трамп закрепил за США право на добычу ресурсов на Луне
Президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить соответствующие соглашения с другими странами.
Экономика
Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам
Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Технологии
Sony показала новый геймпад для PlayStation 5
Общество
Сергей Собянин заявил, что в городе нельзя останавливать строительство
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал лицо 5-месячного сына Ренна
Известный пуэрториканский певец Рики Мартин осенью 2019 года в четвертый раз стал отцом, однако до этих пор ни разу не показывал поклонникам своего малыша Ренна.
Здоровье
Предсказаны периоды пика смертности от коронавируса в разных странах
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Deutsche Welle, пик смертности в Европе припадет на третью неделю апреля.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Политика
Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Происшествия
Пассажирский поезд загорелся около Рязани
"Произошло загорание в первом вагоне поезда Воронеж-Москва, на 196 км у ст. Дягилево",- сказал собеседник агентства.
Экономика
Налоги для российского бизнеса предложили обнулить
В России заявили о необходимости обнулить налоги для малого и среднего бизнеса из-за условий нестабильности в экономике в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который предусматривает административные наказания за нарушение режима повышенной готовности и самоизоляции.
Политика
Жители Германии выразили свое отношение к проекту «Северный поток-2»
Как сообщает ToDay News Ufa, большинство жителей Германии выступают за возобновление экономических отношений с Россией и поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2».