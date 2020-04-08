Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРазведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
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Об этом сообщает
 телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки (NCMI) Разведывательного управления Минобороны США.
Дождь09:54

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CМИ узнали о предупреждении Белого дома разведкой о вирусе в ноябре

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СМИ США выяснили, что разведка сообщала о коронавирусе ещё в 2019 году

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Разведка США в ноябре предупреждала Белый дом о последствиях коронавируса

Газета.Ru09:48

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Lenta.ru09:43

Разведка США предупреждала Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре

Взгляд.ру09:04

СМИ: разведка США предупреждала о коронавирусе в Ухане еще в ноябре

РИА Новости10:06

Разведка США предупреждала о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года

Известия08:39
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

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Сын президента Сербии заболел коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.
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Уголовное дело возбуждено по факту пожара в доме престарелых на западе Москвы.
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Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
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ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Газета.Ru 13:49
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Малахов ответил на обвинения Лещенко

Телеведущий Андрей Малахов ответил на заявление Льва Лещенко о том, что он заставил певца нарушить карантин и прийти на съемки своей программы.
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Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
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У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

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Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
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Рауля Арашукова обвинили по полной программе

Коммерсантъ 14:08
Футбол

Как теперь выглядит десятка самых дорогих футболистов мира

Согласно новому рейтингу, самым дорогим игроком по-прежнему является Килиан Мбаппе – 180 млн евро, вторая строчка за ещё одним игроком «ПСЖ» Неймаром – 128 млн евро, на третьей позиции футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг – 128 млн евро.
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Армия и оружие

Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео

Российская газета 03:15
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Политика

Генпрокуратура признала нежелательной организацией Джеймстаунский фонд

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американского неправительственного фонда The Jamestown Foundation.
RT на русском 15:45
Политика

Трамп закрепил за США право на добычу ресурсов на Луне

Президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить соответствующие соглашения с другими странами.
РИА Новости 06 апреля в 18:52
Экономика

Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам

Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Газета.Ru 15:11
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Sony показала новый геймпад для PlayStation 5

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Сергей Собянин заявил, что в городе нельзя останавливать строительство

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Рики Мартин впервые показал лицо 5-месячного сына Ренна

Известный пуэрториканский певец Рики Мартин осенью 2019 года в четвертый раз стал отцом, однако до этих пор ни разу не показывал поклонникам своего малыша Ренна.
Актуальные Новости 07:59
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Предсказаны периоды пика смертности от коронавируса в разных странах

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Deutsche Welle, пик смертности в Европе припадет на третью неделю апреля.
ToDay News Ufa 11:59
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Политика

Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 13:01
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
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Пассажирский поезд загорелся около Рязани

"Произошло загорание в первом вагоне поезда Воронеж-Москва, на 196 км у ст. Дягилево",- сказал собеседник агентства.
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Экономика

Налоги для российского бизнеса предложили обнулить

В России заявили о необходимости обнулить налоги для малого и среднего бизнеса из-за условий нестабильности в экономике в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 08:06
Общество

Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который предусматривает административные наказания за нарушение режима повышенной готовности и самоизоляции.
РБК 10:34
Политика

Жители Германии выразили свое отношение к проекту «Северный поток-2»

Как сообщает ToDay News Ufa, большинство жителей Германии выступают за возобновление экономических отношений с Россией и поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2».
ToDay News Ufa 14:37
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