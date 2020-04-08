Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРазведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
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Об этом сообщает
 телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки (NCMI) Разведывательного управления Минобороны США.
Дождь09:54

Подробнее о событии

СМИ США выяснили, что разведка сообщала о коронавирусе ещё в 2019 году

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Разведка США в ноябре предупреждала Белый дом о последствиях коронавируса

Газета.Ru09:48

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Lenta.ru09:43

Разведка США предупреждала Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре

Взгляд.ру09:04

СМИ: разведка США предупреждала о коронавирусе в Ухане еще в ноябре

РИА Новости10:06

Разведка США предупреждала о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года

Известия08:39

СМИ: разведка США предупреждала Белый дом о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года

ТАСС08:19
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Общество

В Думе считают, что режим нерабочих дней грозит ростом безработицы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассказал об опасности роста безработицы и снижения зарплат в связи режимом оплачиваемых нерабочих дней.
Национальная служба новостей 11:32
Политика

Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов, включая паспорта, в связи с ситуацией с коронавирусом.
РИА Новости 08:56
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости 08:57
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ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Общество

ОГЭ по двум обязательным предметам пройдет очно

Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
Общество

Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Как сообщало посольство РФ в США, рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву во вторник смогут вылететь только те россияне, кто направил свои данные на портал Госуслуг.
Интерфакс 00:02
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
Политика

Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
RT на русском 09:12
Общество

Организаторы «Бессмертного полка» призвали отказаться от шествия 9 мая

Организаторы «Бессмертного полка» решили отменить проведение акции в связи с распространением коронавируса.
News.ru 07:27
Общество

Состояние Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Суть событий вчера в 01:44
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Культура

Злодей из «Дневников вампира» и «Древних» готов вернуться в «Наследии»

Popcornnews.ru 02:00
Общество

Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля

Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Известия 11:03
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord 09:07
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
REGNUM 04:41
Политика

Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Lenta.ru 11:28
Политика

Шойгу обратился в СК из-за сноса советских памятников за рубежом

Министр обороны Сергей Шойгу попросил главу СК Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, сообщило военное ведомство.
РИА Новости 11:44
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 06 апреля в 15:11
Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском 11:13
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Общество

У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких

У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.
РИА Новости 10:50
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ 06 апреля в 16:58
Экономика

В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.
REGNUM 05:09
Армия и оружие

ВСУ за сутки 9 раз нарушили перемирие в ДНР

Киевские каратели за минувшие сутки девять раз открывали огонь по ДНР.
Новостной фронт 02:40
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости 01:47
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
МонаВиста 06:47
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика

Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко по ряду статей УК

Генпрокурор Украины открыла дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с назначениями судей в 2017 и 2019 годах.
BFM.ru 08:50
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