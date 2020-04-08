Коронавирус
Lenta.ruРазведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки (NCMI) Разведывательного управления Минобороны США.Дождь09:54
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Общество
В Думе считают, что режим нерабочих дней грозит ростом безработицы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассказал об опасности роста безработицы и снижения зарплат в связи режимом оплачиваемых нерабочих дней.
Политика
Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов, включая паспорта, в связи с ситуацией с коронавирусом.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Энергетика
ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Общество
ОГЭ по двум обязательным предметам пройдет очно
Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам, пишет РИА "Новости".
Общество
Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Как сообщало посольство РФ в США, рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву во вторник смогут вылететь только те россияне, кто направил свои данные на портал Госуслуг.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Политика
Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»
Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
Общество
Организаторы «Бессмертного полка» призвали отказаться от шествия 9 мая
Организаторы «Бессмертного полка» решили отменить проведение акции в связи с распространением коронавируса.
Общество
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Культура
Злодей из «Дневников вампира» и «Древних» готов вернуться в «Наследии»
Общество
Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля
Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ
Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
Политика
Берни Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Политика
Шойгу обратился в СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Министр обороны Сергей Шойгу попросил главу СК Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, сообщило военное ведомство.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Общество
У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких
У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Экономика
В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду
Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.
Армия и оружие
ВСУ за сутки 9 раз нарушили перемирие в ДНР
Киевские каратели за минувшие сутки девять раз открывали огонь по ДНР.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко по ряду статей УК
Генпрокурор Украины открыла дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с назначениями судей в 2017 и 2019 годах.