В документе подчеркивалось, что дальнейшее распространение вируса может перерасти в пандемию, о чем разведка неоднократно напоминала Белому дому. Глава Минобороны Марк Эспер ответил, что не помнит, получал ли подобные доклады. Число зараженных коронавирусом в США уже превысило 400 тысяч человек.

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.

Общество В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.

Политика В Кремле уточнили сроки появления эффекта от режима самоизоляции Песков отметил, что все участники совещания президента России с экспертами по борьбе с распространением коронавируса также заявили, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен примерно через неделю, пишет «Газета.ру».

Происшествия В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).

Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

Происшествия В Омской области штормовой ветер сорвал крышу больницы Порывы ветра достигали 31 м/с, больше всего стихия бушевала в Шербакульском районе, где штормовым ветром была сорвана часть крыши местной больницы.

Происшествия Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика На исполнение поручений президента хватит денег, заявили в Совфеде В федеральном бюджете зарезервированы сотни миллиардов рублей, которых хватит на исполнение поручений президента в связи с коронавирусом, заявил РИА Новости в среду первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Экономика Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.

Экономика Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.

Авто Премиальный минивэн GAC получил ОТТС в России Согласно ОТТС, премиальный минивэн будет предлагаться с безальтернативной 2,0-литровой "турбочетвёркой" от внедорожника GS8, которая выдаёт 190 л.с. и 300 Нм момента.

Энергетика Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Футбол США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Экономика ЦБ и Минэкономразвития прорабатывают возможность лизинговых каникул Тут есть одна проблема: дело в том, что лизинговые компании, в отличие от банков и финансовых организации, не поднадзорны Банку России.

Политика Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.

Общество Путин поручил автоматически начислять пособия безработным Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года пособия по безработице в течение апреля, мая и июня будут выплачиваться автоматически по верхней планке, которая будет рассчитана в размере МРОТ.

Политика МВФ забраковал украинский закон о продаже земли Как пояснил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко, МВФ ожидаемо остался не удовлетворен принятым нардепами законом, так как в нем зафиксирован запрет на продажу земли иностранцам, который будет действовать до проведения соответствующего референдума, сообщает «112 Украина».