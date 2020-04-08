Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРазведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

В документе подчеркивалось, что дальнейшее распространение вируса может перерасти в пандемию, о чем разведка неоднократно напоминала Белому дому. Глава Минобороны Марк Эспер ответил, что не помнит, получал ли подобные доклады. Число зараженных коронавирусом в США уже превысило 400 тысяч человек.
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СМИ: разведка США предупреждала о коронавирусе в Ухане еще в ноябре

РИА Новости10:06

Разведка США в ноябре предупреждала Белый дом о последствиях коронавируса

Газета.Ru09:48

Разведка США предупреждала о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года

Известия08:39

Разведка США предупреждала Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре

Взгляд.ру09:04

СМИ США выяснили, что разведка сообщала о коронавирусе ещё в 2019 году

News.ru08:51

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Lenta.ru09:43

СМИ: разведка США предупреждала Белый дом о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года

ТАСС08:19
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Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям страны.
Губерния-33 07:53
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам перед совещанием с губернаторами

8 апреля президент России Владимир Путин должен был провести селекторное совещание с главами регионов.
Newia.ru 08:58
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы

Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
REGNUM 09:54
Общество

В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса

Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
РБК 09:41
Политика

В Кремле уточнили сроки появления эффекта от режима самоизоляции

Песков отметил, что все участники совещания президента России с экспертами по борьбе с распространением коронавируса также заявили, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен примерно через неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:06
Происшествия

В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
Lenta.ru 07:54
Общество

Путин поручил расширить программу кредитных каникул для граждан

По оценке Объединенного кредитного бюро, более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами.
Банки.ру 09:32
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Происшествия

В Омской области штормовой ветер сорвал крышу больницы

Порывы ветра достигали 31 м/с, больше всего стихия бушевала в Шербакульском районе, где штормовым ветром была сорвана часть крыши местной больницы.
МонаВиста 09:15
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
Происшествия

Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве

Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:41
Политика

На исполнение поручений президента хватит денег, заявили в Совфеде

В федеральном бюджете зарезервированы сотни миллиардов рублей, которых хватит на исполнение поручений президента в связи с коронавирусом, заявил РИА Новости в среду первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.
РИА Новости 09:55
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Экономика

ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса

«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.
RT на русском 09:40
Армия и оружие

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе

Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Piter.tv 05:44
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Экономика

Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ

Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Компания вчера в 14:33
Общество

Коми включили в число регионов со средним уровнем изоляции

Еще 33 региона попали в группу со средним индексом вирусного суверенитета.
ИА БНК 06:30
Авто

Премиальный минивэн GAC получил ОТТС в России

Согласно ОТТС, премиальный минивэн будет предлагаться с безальтернативной 2,0-литровой "турбочетвёркой" от внедорожника GS8, которая выдаёт 190 л.с. и 300 Нм момента.
За рулем Кубань 05:40
Энергетика

Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи

Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:29
Футбол

США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
РБК вчера в 04:00
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РБК 09:38
Экономика

ЦБ и Минэкономразвития прорабатывают возможность лизинговых каникул

Тут есть одна проблема: дело в том, что лизинговые компании, в отличие от банков и финансовых организации, не поднадзорны Банку России.
Банки.ру 05:51
Политика

Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны

В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.
Форпост Северо-Запад 09:03
Общество

Путин поручил автоматически начислять пособия безработным

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года пособия по безработице в течение апреля, мая и июня будут выплачиваться автоматически по верхней планке, которая будет рассчитана в размере МРОТ.
Pro Город Самара 09:05
Политика

МВФ забраковал украинский закон о продаже земли

Как пояснил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко, МВФ ожидаемо остался не удовлетворен принятым нардепами законом, так как в нем зафиксирован запрет на продажу земли иностранцам, который будет действовать до проведения соответствующего референдума, сообщает «112 Украина».
Журналистская правда 06 апреля в 04:54
Шоу-бизнес

Нюша представила снимки в боди и кожаном плаще из «Матрицы»

Идеи для образа артистки были явно взяты из фильма "Матрица". Кожаные плащи, очки, не хватает только пистолетов в портупеях.
Paparazzi.ru 03:54
Технологии

Sony представила новый геймпад для PlayStation 5

Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Astera 04:05
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
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