Политика

RT на русскомRT на русскомNYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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Россию вновь обвинили в помощи Трампу на выборах 2020 года

Вести.Ruвчера в 19:09

Американская разведка уверена, что Россия вмешивается в кампанию по выборам президента США

Эхо Москвы06:05

NYT узнала о докладе разведки США о помощи России в переизбрании Трампа

РБКвчера в 22:55

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Интерфаксвчера в 19:18

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве» России в выборы

РИА Новости02:36

NYT: Трамп считает, что демократы обратят против него данные спецслужб США о России

ТАССвчера в 18:09

NYT: у разведки США есть данные об «участии» России в выборах президента США

Ведомостивчера в 18:03
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Футбол

У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
RT на русском 07:59
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Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Хоккей

Российские хоккеисты пожаловались генпрокурору на профсоюз КХЛ

Группа действующих и бывших российских хоккеистов обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разрешить конфликт с профсоюзом Континентальной хоккейной лиги.
BFM.ru 00:10
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца

Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
РЕН ТВ вчера в 18:13
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Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка

В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
REGNUM 07:13
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
Общество

Павленский сознался в краже интимного видео по делу Гриво

Российский художник-акционист Петр Павленский в беседе с журналистом канала CNN признался, что украл интимное видео с компьютера своей подруги, на котором якобы запечатлен экс-кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво.
Народные новости 05:03
Политика

Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
RT на русском 08:09
Общество

Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток

«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Rusvesna.su 08:00
Спорт

Сломанная палка не помешала Большунову победить

Пензенская правда вчера в 13:59
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Политика

СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США

Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, ее центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».
РБК 06:48
Армия и оружие

Генсек НАТО назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты

В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора.
ТАСС 06:57
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

Газета.Ru 08:15
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
Финансы

Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
Интерфакс 19 февраля в 02:34
Политика

Певица Валерия создаст женскую партию для выборов в Госдуму

Lenta.ru 07:57
Космос

Астрономы обнаружили экзопланету, где год длится 18 часов

Дни24 04:43
Энергетика

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой ценой на российский газ для Минска 90 долларов за тысячу кубических метров.
iReactor 06:17
Кино

Седьмой сезон «Сватов» станет последним

Как сообщает ToDay News Ufa, режиссер комедийного сериала Андрей Яковлев рассказал, что седьмой сезон сериала возможно станет последним.
ToDay News Ufa 19 февраля в 03:06
Политика

Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины

"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
Вестник Кавказа 05:27
Общество

Бывшую помощницу Аркадия Дворковича поместили под арест

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшую помощницу бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича — Анастасию Алексееву.
REGNUM вчера в 13:42
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Космос

Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света

Астрономы уверены в том, что звезде осталось не больше 10 тысяч лет.
ToDay News Ufa вчера в 04:57
Политика

Опрос показал отношение поляков к освободившей Польшу Красной армии

Известия 02:47
Общество

BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций

Французская компания BlaBlaCar перестала работать в Крыму из-за санкций Евросоюза, сообщили «Интерфаксу» в техподдержке сервиса.
Ведомости 07:33
Политика

Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции

Что качается закона о выборах президента, закона о референдуме и других законов об организации выборов - мы просто взяли по аналогии более близкие процедуры для этого вида общероссийского голосования, которые были предусмотрены в законе о выборах президента, поэтому мы берём просто основные процедуры по аналогии и просто переносим в этот новый закон.
РИА Новости 04:59
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Общество

Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Известия 06:50
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