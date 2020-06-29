с чего всё началось

Разведка только что доложила мне, что они не нашли достоверных свидетельства этого, и поэтому не стали докладывать мне или вице-президенту. Возможно, это еще одна фабрикация „Российского мифа“ или фейковые новости New York Times, которая хочет, чтобы республиканцы выглядели плохо.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что разведка страны признала недостоверной информацию о приписываемом России предложении вознаграждения представителям террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) за нападение на американских военных.

Трамп: разведка США опровергла информацию о сговоре России и талибов

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