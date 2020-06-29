Политика
Московский КомсомолецТрамп: разведка США опровергла информацию о сговоре России и талибов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что разведка страны признала недостоверной информацию о приписываемом России предложении вознаграждения представителям террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) за нападение на американских военных.
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Разведка только что доложила мне, что они не нашли достоверных свидетельства этого, и поэтому не стали докладывать мне или вице-президенту. Возможно, это еще одна фабрикация „Российского мифа“ или фейковые новости New York Times, которая хочет, чтобы республиканцы выглядели плохо.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИА Красная Весна 29 июня в 03:56
с чего всё началось
В Twitter Трамп отметил, что данные о предложении Москвой вознаграждения за убийство американских военных, не передавались в Белый дом, так как не являются правдой.Известия28 июня в 23:15
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Разведка США признала недостоверными данные о сговоре России с талибами
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Не первая бомба: Зачем американцы соврали о связи русских с «Талибаном»* - мнение Котенка
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