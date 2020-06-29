Политика

BFM.ruBFM.ruРазведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами

Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
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Разведка США признала недостоверной статью о сговоре России с талибами

Газета.Ru02:50

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Трамп: разведка США признала недостоверной информацию о сговоре России с талибами

Коммерсантъвчера в 23:09
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Руководитель ИКСО выразила слова благодарности СМИ, который не занимаются дискредитацией, дают верную информацию, а также наблюдателей за работу.
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