Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.

Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами

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