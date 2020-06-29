Политика
BFM.ruРазведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
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Трамп: разведка США признала недостоверной информацию о сговоре России с талибами
Коммерсантъвчера в 23:09
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В Брянске на чиновника Сенокоса завели второе дело за крупную взятку
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Жителей Сибири предупредили о разрушении городов в регионе
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