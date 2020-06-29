Политика

BFM.ruBFM.ruРазведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами

Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
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Трамп привел выводы разведки о «сговоре» России с талибами против США

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Разведка США признала недостоверной статью о сговоре России с талибами

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За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19

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Происшествия

Семь человек погибли при нападении на Пакистанскую биржу

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Политика

Трамп высказался о причине исключения России из G8

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Армия и оружие

«До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе

Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности.
РИА Новости вчера в 01:00
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Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
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Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
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ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
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Создаваемых в России боевых роботов оснастят ударными беспилотниками

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