Армия и оружие
Lenta.ruРазведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в спецслужбах страны.
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с чего всё началось
Разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями, пишет телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом американских разведслужб.РБКвчера в 16:23
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 01:33, Вашингтон
Происшествия
Бывший замначальника ОМВД «Лефортово» приговорен к 8 годам
Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.
Российская газета вчера в 14:03
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Энергетика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском вчера в 10:09
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.
Вести.Ru 01:20
Хоккей
«Металлург» проиграл второй матч с Воробьёвым, уступив «Нефтехимику»
Чемпионат вчера в 14:17
Происшествия
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости вчера в 09:57
Футбол
Мэр Парижа призвала Неймара помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов
Мэр Парижа Анн Идальго надеется, что Неймар поможет «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.
Спорт-Экспресс вчера в 21:59
Здоровье
5 правил ЗОЖ, которые могут лишить здоровья
Некоторые правила ЗОЖ давно устарели и оказались опровергнуты наукой.
MedikForum.ru 10 сентября в 21:01
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Известия 00:53
Космос
Топливо на основе соли может привести к созданию двухрежимных ракет
ГЛАС.RU 10 сентября в 06:42
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru вчера в 14:14
Футбол
Месси: «Не хочу уходить из „Барселоны“. Это мой дом»
Бомбардир.ру 01:21
Футбол
Стало известно название нового турнира УЕФА
Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".
Online47.ru вчера в 19:27
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
"Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток", — сказал Нетаньяху.
РИА Новости 01:29
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости вчера в 05:46
Экономика
Инвесторы и РФПИ закрыли сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi
Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)и Mubadala Investment Company (ОАЭ) закрыл сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi, сообщил ТАСС генеральный директор сервиса Олег Туманов.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Футбол
Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
Евро-футбол.ру вчера в 10:24
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Армия и оружие
В Британии назвали самое грозное оружие России
Газета.Ru вчера в 19:25
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Коммерсантъ вчера в 15:32
Общество
Роскомнадзор не смог установить факт утечки данных россиян в Telegram
Роскомнадзор не смог установить факт утечки персональных данных российских граждан в Telegram, поскольку на момент подготовки ответа на соответствующее обращение файл с такими данными был недоступен.
RT на русском вчера в 15:17
Армия и оружие
Прощай оружие. В Донецкой области нацбаты передали вооружение полиции
Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего визита в Донецкую область, поблагодарил добробаты за такой шаг и уточнил, что всего в МВД было передано около 10 тонн разливного оружия и боеприпасов.
Украина.ру 01:23
Космос
День 12 сентября в истории
12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».
Парламентская газета вчера в 18:00
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM вчера в 01:03
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма вчера в 08:06