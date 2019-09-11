с чего всё началось

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в спецслужбах страны.

Происшествия Бывший замначальника ОМВД «Лефортово» приговорен к 8 годам Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Энергетика В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

Происшествия В региональных штабах Навального проходят обыски В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.

Политика Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.

Происшествия СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.

Здоровье 5 правил ЗОЖ, которые могут лишить здоровья Некоторые правила ЗОЖ давно устарели и оказались опровергнуты наукой.

Футбол Стало известно название нового турнира УЕФА Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".

Политика Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России "Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток", — сказал Нетаньяху.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.

Экономика Инвесторы и РФПИ закрыли сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)и Mubadala Investment Company (ОАЭ) закрыл сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi, сообщил ТАСС генеральный директор сервиса Олег Туманов.

Футбол Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Общество Роскомнадзор не смог установить факт утечки данных россиян в Telegram Роскомнадзор не смог установить факт утечки персональных данных российских граждан в Telegram, поскольку на момент подготовки ответа на соответствующее обращение файл с такими данными был недоступен.

Армия и оружие Прощай оружие. В Донецкой области нацбаты передали вооружение полиции Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего визита в Донецкую область, поблагодарил добробаты за такой шаг и уточнил, что всего в МВД было передано около 10 тонн разливного оружия и боеприпасов.

Космос День 12 сентября в истории 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».

Экономика Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.