с чего всё началось

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в спецслужбах страны.

Общество Назван средний возраст жителя России По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.

Армия и оружие В Британии назвали самое опасное оружие России Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.

Происшествия Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса Как писал News.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не ссылаясь на какие-либо данные или источники, сообщил, что на территорию НИЦ РКП в подмосковном городе Пересвете якобы проникли лица с «интересными» гражданством и политической принадлежностью.

Путешествия В Турции с начала сезона погибли 88 россиян Алексей Ерхов, посол РФ в Турции сообщил, что на турецких курортах погибли 88 россия.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Происшествия Электричка сбила двух человек в Подмосковье Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Финансы Промсвязьбанк до конца 2019 года получит еще 40 млрд рублей долга ОПК Промсвязьбанк до конца текущего года получит еще 40 млрд рублей кредитного портфеля оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава правления банка Петр Фрадков журналистам в Кемерово в четверг.

Происшествия Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.

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