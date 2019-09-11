Армия и оружие
Lenta.ruРазведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в спецслужбах страны.
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с чего всё началось
Разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями, пишет телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом американских разведслужб.РБКвчера в 16:23
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Армия и оружие
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