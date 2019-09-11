с чего всё началось

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в спецслужбах страны.

Политика Путин заявил, что слюнтяй не может быть главой государства Президент России Владимир Путин рассказал, какой человек не может быть главой государства. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Энергетика В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».

Политика В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.

Экономика В ЦБ рассказали, как избежать оплаты ненужных услуг в банке Советы по данному поводу дал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.

Космос Роскосмос рассекретил документы по первым экспедициям на Луну Роскосмос обнародовал на своем сайте ряд документов советской лунной программы.

Экономика Медведев приехал на Московский финансовый форум Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл на пленарное заседание Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.

Авто Концерн General Motors отзывает 3,5 млн автомобилей В рамках масштабной кампании концерн General Motors отзывает 3,5 млн автомобилей, реализованных на рынке в период с 2014 по 2018 годы.

Экономика Россиянам могут разрешить досрочно забирать пенсионные накопления Моисеев уточнил, что если человек решит забрать пенсионные накопления, ему придется вернуть налоговый вычет, предусмотренный для этих взносов в размере 6% от зарплаты.

Политика Израиль обвинили в шпионаже за президентом США Один из источников указал, что шпионские устройства, вероятно, предназначались непосредственно для слежки за Трампом, а также его ближайшими помощниками и соратниками.

Экономика Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.

Общество Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч На популярных онлайн-сервисах появились объявления от тех, кто готов занять очередь за новым iPhone 11.

Политика Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что позиции Москвы и Тегерана, по его мнению, не всегда совпадают.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.