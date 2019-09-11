с чего всё началось

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в спецслужбах страны.

Общество Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Политика В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.

Политика Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников управлений Службы безопасности в Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства в четверг.

Армия и оружие На Украине разоружили три добровольческих батальона В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.

Политика Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Космос «Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.

Культура Петру Мамонову делают операцию на сердце Последние полторы недели Мамонов провел дома, куда ему разрешили отправиться под расписку.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов: Порье оказался намного крепче, чем Макгрегор Следует напомнить, что 7 сентября Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье в 3-м раунде.

Экономика Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.

Политика Владимир Путин прибыл в Дагестан Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.

Религия Россию окропили 70 литрами святой воды для борьбы с пьянством и блудом В Твери священнослужители вылили на город с самолета 70 литров святой воды, чтобы исцелить жителей от пьянства.

Происшествия Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.

Политика Помощник Путина отказался говорить о знакомстве со шпионом Смоленковым Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов, знаком ли он с бывшим сотрудником администрации президента России Олегом Смоленковым, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб.

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

Космос Крымский астроном открыл первую межзвездную комету Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.

Здоровье Более 270 тысяч москвичей прошли вакцинацию В столице с начала прививочной кампании вакцинировали около 270 тысяч горожан, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Армия и оружие Турецкая военная колонна направилась в Идлиб для укрепления наблюдательных пунктов По его данным, колонна с военной и строительной техникой утром 12 сентября пересекла границу с Сирией и двинулась в направлении наблюдательных пунктов в зоне деэскалации.

Происшествия У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.