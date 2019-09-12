Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРазведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в спецслужбах страны.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

CNBC: разведка США считает, что РФ ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности

ТАСС14:29

CNBC получил данные разведки США про неудачные испытания «Буревестников»

РБК16:23

СМИ: США ожидают готовность российских «Буревестников» к 2025 году

Коммерсантъ17:20

Россия может в ближайшие 6 лет принять на вооружение ракету с ядерным двигателем, несмотря на неудачные испытания

Эхо Москвы19:04

Разведка США подозревает Россию в ускоренной работе над «Буревестником»

News.ru15:05

CNBC: все пять испытаний ракеты «Буревестник» закончились неудачей

Дождь17:06

CNBC узнал о прогнозе разведки США по вводу «Буревестников» к 2025 году

Интерфакс18:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 21:03, Вашингтон
Политика

Правительство Японии ушло в полном составе в отставку

Народные новости 00:16
Политика

Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти

По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Происшествия

В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским

Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости 17:28
Происшествия

Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП

Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета 10:57
Общество

Теща и первая жена рассказали о «шпионе» Смоленкове

Взгляд.ру 19:59
Политика

Болтона уволили с поста советника по национальной безопасности США

Президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности страны, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 07:50
Игры

Nintendo выпустила обзорный трейлер The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Игромания.ру 13:54
Шоу-бизнес

Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Кино

Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка

Телепрограмма 08:06
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Футбол

Месси не поможет «Барселоне» в матче с «Валенсией»

Евро-футбол.ру 04:44
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Политика

США отложили повышение пошлин на китайские товары

США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Авто

Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей

Самая первая получит V8 объёмом 6,2-литра с отдачей 1000 л.с. Версию Devil уже оснастят гусеницей, а для нее привод будет электрический или гидравлический.
Tvoe-avto.com 16:03
Общество

Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка

Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.
РИА Новости 17:44
Происшествия

Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Авто

Geely рассекретила название необычного кроссовера на базе Volvo

Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили 05:32
Происшествия

Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов

РБК 08:21
Армия и оружие

AFP: на севере Мали вооруженные боевики убили военного

По меньшей мере один военнослужащий правительственной армии Мали погиб, еще семеро получили ранения в среду, попав в засаду, устроенную вооруженными боевиками в регионе Тимбукту (север страны).
ТАСС 16:36
Политика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости 18:26
Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Происшествия

Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье

«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
RT на русском 21:00
Космос

Через 10 лет Индия может создать станцию на Луне

Индия может создать на Луне постоянную базу для добычи гелия-3 через десять лет.
TV BRICS вчера в 07:22
Экономика

Экономист Делягин призвал не отменять НДС, а понизить его с 20% до 10%

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал отменить НДС, так как, по его мнению, этот налог удушает экономическое развитие.
REGNUM 04:40
Политика

В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине

Израиль, установив суверенитет на Иорданской долиной, нарушит международное право, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новости 18:23
Спорт

Шахматист Есипенко не ожидал, что выйдет во второй круг Кубка мира

Российский шахматист Андрей Есипенко заявил, что не ожидал выйти во второй круг Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.
ТАСС 15:20
Космос

День 12 сентября в истории

12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».
Парламентская газета 18:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Иркутске Гринкомбанка, сообщается на сайте регулятора.
РБК 21:01
Общество

39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира

Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru 15:17
Футбол

Моуринью: не удивлён покером Роналду, он настоящий феномен

Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал покер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Литвы (5:1).
Чемпионат 16:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное