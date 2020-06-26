За прошлый год в Афганистане погибли 20 американских военных. Пока разведка США не выяснила, "оплачены" ли эти жертвы. По данным The New York Times, подкупом боевиков занималось подразделение российской разведки, ответственное за операции в Европе.

Разведка США решила, что РФ платила талибам за убийства американцев

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