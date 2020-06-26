Армия и оружие
ИнтерфаксРазведка США решила, что РФ платила талибам за убийства американцев
За прошлый год в Афганистане погибли 20 американских военных. Пока разведка США не выяснила, "оплачены" ли эти жертвы. По данным The New York Times, подкупом боевиков занималось подразделение российской разведки, ответственное за операции в Европе.
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NYT: Россия тайно предлагала талибам вознаграждение за убийства военных США в Афганистане
Коммерсантъвчера в 18:23
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