с чего всё началось

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован. К такому выводу пришло разведывательное сообщество США, говорится в опубликованном в четверг заявлении аппарата директора Национальной разведки страны.

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Политика Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы» Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать. 11

Здоровье Инкубационный период коронавируса может достигать трёх недель Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что инкубационный период заражения COVID-19 может достигать трёх недель.

Общество В Ростовской области введут обязательный масочный режим Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев. 469

Общество В Подмосковье начали подготовку к введению масочного режима Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главами округов сообщил, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима. 3,3K

Игры Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд. 47

Культура Выбраны проекты монумента Советскому солдату для установки в регионах Творческий совет Российского военно-исторического общества (РВИО) выбрал три лучших проекта монумента Советскому солдату.

Политика Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 9

Космос Разработана новая методика поиска жизни на экзопланетах Новые возможности поиска жизни вне Земли открываются перед астрономами с приходом нового поколения наземных и космических телескопов и разработкой соответствующих им методов исследований. 1

Общество В Госдуме предложили простить россиянам штрафы за нарушения ПДД Ранее депутаты ЛДПР предложили временно увеличить с 20 до 60 дней срок, в течение которого штраф за некоторые нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 50%. 1

Технологии В WhatsApp появилась новая функция Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше. 10

Общество Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников Собянин выразил надежду, что после майских праздников по результатам имеющейся динамики заболеваемости можно подвести итоги и принять необходимые решения. 130

Общество Собянин объяснил, как продлить ранее выданные пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что сегодня после доработки цифровой платформы mos.ru открывается сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. 1K

ЖКХ В Москве перенесли сроки отключения горячей воды Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Финансы Рубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов Рост рубля по отношению к американской валюте составляет 0,2%. Рубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов.