с чего всё началось

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован. К такому выводу пришло разведывательное сообщество США, говорится в опубликованном в четверг заявлении аппарата директора Национальной разведки страны.

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

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