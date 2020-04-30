Коронавирус
ТАССРазведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован. К такому выводу пришло разведывательное сообщество США, говорится в опубликованном в четверг заявлении аппарата директора Национальной разведки страны.
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с чего всё началось
Новый тип коронавируса не был создан искусственно или генетически модифицирован, говорится в заявлении офиса директора национальной разведки США, которое цитирует агентство Associated Press.Радио Sputnik11:24
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