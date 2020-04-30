Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРазведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован»,— говорится в сообщении.
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Владимир Егоров освобождён от должности министра образования и науки Якутии в связи с переходом на другую работу.
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