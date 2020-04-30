Коронавирус
КоммерсантъРазведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован»,— говорится в сообщении.
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Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 15:35
Общество
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Православие и Мир 28 апреля в 03:01
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
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Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Политика
Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 18:26
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Samsung Galaxy S20 Ultra получил самопроизвольно трескающееся стекло
Samsung Galaxy S20 Ultra, представленный пару недель назад, получил самопроизвольно трескающееся стекло основной камеры.
Дни24 01:07
Здоровье
Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель
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ФАН 16:38
Общество
Рабочие Чаяндинского месторождения перекрыли трассу в Якутии
Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
Говорит Москва 08:00
Политика
В посольстве России отметили попытку Госдепа США переписать историю
В посольстве России призывают Госдеп США отказаться от попыток искажения исторических фактов о решающем вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом и прекращение холокоста.
RT на русском 18:08
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Общество
Сергей Собянин: Москва прошла четверть пути в ситуации с коронавирусом
Москва прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва 12:28
Происшествия
Село в Борзинском районе закрыли на карантин из-за коронавируса
Из-за большого количества контактов в селе, было принято решение закрыть его на карантин.
Чита.Ру 09:42
Транспорт
Пассажира с неподтвержденным коронавирусом сняли с рейса на Сахалин
Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ.
Сахалин.Инфо 19:24
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Музыка
Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»
Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 05:58
Космос
Крупный астероид сегодня сблизится с Землей
Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2).
Петрозаводск говорит вчера в 00:46
Футбол
Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА
Российский нападающий софийского ЦСКА Денис Давыдов покинул клуб, сообщает сайт «СА – Футбольное агентство».
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Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Общество
В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом
Интерфакс 15:26
Происшествия
Власти Усть-Кутского района сообщили о состоянии избитых чиновников
Мэр Усть-Кутского района Тамара Климина назвала данные о том, что чиновники администрации района пытались поджечь леса, абсурдом.
РБК 05:48
Происшествия
Севастополь выделил миллион рублей семье пропавшего пилота Су-27
Семья пилота истребителя Су-27, пропавшего в марте над Черным морем, получит в качестве материальной помощи миллион рублей из бюджета Севастополя.
Российская газета 05:51
Политика
Владимир Егоров освобожден от должности министра образования Якутии
Владимир Егоров освобождён от должности министра образования и науки Якутии в связи с переходом на другую работу.
Якутия Daily 01:36
Футбол
Сезон в ФНЛ, где выступает «Текстильщик», завершен досрочно
На собрании Футбольной национальной лиги, которое прошло в формате видеоконференции, большинством голосов было принято решение завершить текущий сезон досрочно.
IvanovoNews 08:04
Политика
Помпео: США намерены не допустить продажи оружия Ирану
Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что штаты не вернутся к ядерной сделке с Ираном и будут всячески способствовать тому, чтобы у последнего не появилось новое оружие.
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Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru 12:28
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Младшеклассникам начнут бесплатно давать горячее питание с 1 мая
Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, стоимость горячего питания для учеников начальных классов в РФ оценивается в размере порядка 53 миллиардов рублей, а в 2020 году, так как финансирование требуется только в сентябре-декабре - 21 миллиард рублей.
РИА Новости 17:26
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Трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на Калининград
Главный претендент на достройку "Северного потока-2" трубоукладчик "Академик Черский" сменил пункт назначения с Находки на Калининград.
Российская газета 10:47