Национальное агентство геопространственной разведки (NGA), входящее в структуру Министерства обороны США, ищет подрядчика для получения данных о запасах нефти ведущих мировых стран-экспортёров. В списке государств, представляющих интерес для правительственного агентства, указывается Россия.

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Национальное агентство геопространственной разведки, которое входит в структуру минобороны США, находится в поисках подрядчика для получения данных о нефтяных запасах ведущих мировых стран-экспортеров. В списке интересующих американскую разведку стран указана и Россия.

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