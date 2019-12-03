Общество
Военное делоРазведка США собирается следить за запасами нефти ряда стран
Национальное агентство геопространственной разведки, которое входит в структуру минобороны США, находится в поисках подрядчика для получения данных о нефтяных запасах ведущих мировых стран-экспортеров. В списке интересующих американскую разведку стран указана и Россия.
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с чего всё началось
Национальное агентство геопространственной разведки (NGA), входящее в структуру Министерства обороны США, ищет подрядчика для получения данных о запасах нефти ведущих мировых стран-экспортёров. В списке государств, представляющих интерес для правительственного агентства, указывается Россия.RT на русскомвчера в 22:30
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Разведка США планирует следить за запасами нефти России и других стран
Комсомольская правдавчера в 23:18
Разведка США планирует следить за запасами нефти России и других стран
Политическая Экспертизавчера в 23:26
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