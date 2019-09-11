Армия и оружие
Газета.RuРазведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник". Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в американской разведке. По версии Соединенных Штатов, Россия тестировала ракеты "Буревестник" минимум пять раз и все они были неудачные.
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с чего всё началось
Разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом американских разведслужб.РБКвчера в 16:23
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