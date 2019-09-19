Политика

Lenta.ruLenta.ruРазведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа

Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
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Американская разведка продолжает копать под Трампа

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WP: Трамп дал одному из иностранных лидеров встревожившее разведку США обещание

ТАССвчера в 22:17
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Спикером Мосгордумы избран Алексей Шапошников

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В Кремле предложили ревизию перед встречей в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения ревизии и подтверждения всех договоренностей перед саммитом в "нормандском формате".
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О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
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