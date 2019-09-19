Политика
Lenta.ruРазведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа
Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
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Обещание Трампа, данное иностранному лидеру, встревожило разведку США
Московский Комсомолецвчера в 22:34
СМИ: разговор Трампа с одним из иностранных лидеров испугал американского разведчика
Телеканал 360°вчера в 23:18
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
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Lenta.ru 05:54
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Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
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В ДНР призвали мировое сообщество подумать о санкциях против Украины
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин на встрече делегаций республики и Южной Осетии в Цхинвале заявил, что мировому сообществу необходимо задуматься о введении санкций в отношении Украины.
RT на русском 07:26
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Полиция сняла с рейса пьяного пилота, который просил перенести полет
Сотрудники полиции сняли с рейса Тюмень – Сургут пьяного пилота, который был не в состоянии осуществить полет.
Вести.Ru 07:48
Футбол
Байер — Локомотив 1:2
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Врачи Заворотнюк определились с лечением актрисы
Медики определились с дальнейшим лечением актрисы Заворотнюк, информируют СМИ.
Телепрограмма 03:50
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Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.
Газета.Ru 05:17
Шоу-бизнес
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет
Сегодня, 18 сентября, наследники телеведущего и Примадонны отмечают день рождения. Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет.
OAnews вчера в 02:54
Фигурное катание
Гимнастка Селезнева выиграла золото ЧМ в упражнениях с обручем
Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем.
Газета.Ru 17 сентября в 12:21
Политика
Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.
Газета.Ru 05:55
Политика
Спикером Мосгордумы избран Алексей Шапошников
Известия 05:55
Политика
В Кремле предложили ревизию перед встречей в «нормандском формате»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения ревизии и подтверждения всех договоренностей перед саммитом в "нормандском формате".
Газета.Ru 07:19
Происшествия
Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16
RT на русском 06:33
Общество
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Футбол
Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА
Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 42-го места на 46-е.
Нева Спорт 05:08
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Игры
Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC
News.ru вчера в 01:52
Спорт
Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России
Представляющий Тюменскую область Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на летнем чемпионате России по биатлону.
Газета.Ru 07:53
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Здоровье
В перинатальный центр Волгограда доставили обучающее оборудование
В обучающий центр акушерства, гинекологии и перинатологии Волгоградского государственного медицинского университета, размещенный на базе областного перинатального центра №2, поставили высокотехнологичный симулятор, который будет востребован при обучении гинекологов и клинических ординаторов.
РИАЦ 06:15
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Происшествия
Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве
Известия вчера в 12:40
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10