Коронавирус
Lenta.ruРазведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. Об этом говорится в секретном докладе разведки США, представленном в Белом доме, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Bloomberg: Китай занижает статистику по заболеваемости и смертности от COVID-19
Коммерсантъвчера в 17:32
Американская разведка заявила о занижении данных по коронавирусу в Китае
Московский Комсомолецвчера в 14:36
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Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала
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Новую песню «Крым» выпустила Земфира
Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
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В Алтайском крае теперь можно штрафовать на 30 тысяч за нарушение самоизоляции
Согласно распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.
Общество
Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав
Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
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Первое изображение материнской платы Biostar Z490 Racing GTA для Comet Lake-S
Материнская плата Z490 Racing GTA предложит довольно мощную подсистему питания с крупным радиатором.
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В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса
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Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
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Ла Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов
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У роженицы в Барнауле подозревают коронавирус, она изолирована. Об этом со ссылкой на журналистов "Алтапресс" сообщает ГТРК "Алтай".
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Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что Вашингтон, Москва и Эр-Рияд намерены обсудить цены на нефть.