Коронавирус
Lenta.ruРазведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. Об этом говорится в секретном докладе разведки США, представленном в Белом доме, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Политика
Госдеп оценил гумпомощь из России
В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Происшествия
В ДНР подтвердился второй случай заражения коронавирусом
Донецк, 1 апреля 2020, 20:57 — REGNUM Второй случай заражения вирусом SARS-CoV-2 подтверждён в ДНР, сообщает 1 апреля «Донецкое агентство новостей».
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Технологии
Магаданэнерго запустило программу оплаты услуг через мессенджер Telegram
Филиал "Магаданэнергосбыт" компании "Магаданэнерго" запустил для потребителей – физических лиц чат-бот в мессенджере Telegram.
Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Общество
Российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя
Многие российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя, передает ОТР.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Общество
В Италии у жителей города Феррара обнаружили иммунитет к коронавирусу
В Италии у жителей провинции Феррара ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила La Nuova Ferrara.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
Здоровье
В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции
В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
Китайский подросток вернул коронавирус в Ухань
Китайский подросток, проходящий обучение в Великобритании, стал первым человеком, который вернул коронавирус в его первый очаг распространения — город Ухань.
Армия и оружие
Многозарядный стреляющий нож спецназа КНР попал на фото
В Сети появились фотографии огнестрельного ножа - его используют разведчики и диверсанты Народно-освободительной армии Китая.
Культура
Слепаков написал песню про коронавирус
Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.
Технологии
Эксперты: Коронавирус выявил слабые места российского интернета
Жители России в последние недели провели массовое тестирование отечественных интернет-сервисов и фактически ускорили многие процессы цифровизации, например, переход на удаленную работу или на онлайн-образование.
Культура
Иркутский музыкальный театр проводит онлайн-марафон балетов
3 апреля на Youtube-канале иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского стартует онлайн-марафон балетных спектаклей, сообщает 2 апреля 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Экономика
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Футбол
«Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов
Специалисты Счётной палаты Самарской области пришли к выводу, что финансирование «Крыльев Советов» из бюджета региона не приносит должных результатов.
Энергетика
TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее
Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.
Общество
Полиция опровергла сообщения о блокпостах на въезде в Петербург
Контроль въезда в город, соблюдения правил дорожного движения и охрана общественного порядка осуществляются в обычном режиме.
Наука
Фантастически реальная «Космическая одиссея»: 6 загадок блокбастера
"Если вы поняли фильм, значит, мы потерпели неудачу". Так говорили создатели блокбастера "Космическая одиссея 2001 года".
Шоу-бизнес
Гимнастка Яна Кудрявцева и хоккеист Кугрышев ждут второго ребёнка
Серебряная медалистка Олимпийских игр—2016 в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Яна Кудрявцева сообщила, что во второй раз беременна от своего мужа, хоккеиста «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Общество
В Саратовской области отложили введение пропускного режима
Согласно решению председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, пропускной режим на территории региона будет введен с 4 апреля.
Политика
Премьер Японии может отложить запланированную на май поездку в Москву
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность отмены своей поездки в Москву в мае на фоне пандемии коронавируса, заявили представители правительства Японии в четверг.
Общество