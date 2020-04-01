Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. Об этом говорится в секретном докладе разведки США, представленном в Белом доме, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

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