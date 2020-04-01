Коронавирус
Lenta.ruРазведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. Об этом говорится в секретном докладе разведки США, представленном в Белом доме, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России
Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Финансы
Пенсионный фонд и фонды страхования могут потерять триллионы рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального страхования (ФСС) и обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут потерять до 2,3 трлн рублей из-за последствий пандемии COVID-19.
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Армия и оружие
В США подтверждено более 163 тыс. случаев заражения коронавирусом
Вашингтон, 31 марта 2020, 08:27 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США достигло 163 800.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Авто
Новый Mitsubishi Pajero останется без рамы и станет гибридом
Внедорожник Mitsubishi Pajero следующего поколения останется без рамной конструкции и получит гибридную силовую установку.
Общество
Госдума изменила правила прохождения техосмотра автомобилей
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Земфира выпустила новую песню «Крым».
Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Шоу-бизнес
Волочкова вышла под весенний снег в купальнике
"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Авто
Обновленная Lada Vesta FL получит светодиодные фары
Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина, согласно которому от должности статс-секретаря – заместителя министра здравоохранения по собственному желанию освобожден Дмитрий Костенников, передает ТАСС.
Общество
Режим самоизоляции для прибывших из других регионов введен в Приамурье
В Амурской области, которая имеет самую протяженную границу с Китаем, с 23 января введен режим повышенной готовности.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
Культура
Слепаков написал песню про коронавирус
Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.
Гаджеты
Бюджетный смартфон iPhone 9 могут представить 15 апреля
Бюджетный смартфон iPhone 9, который является преемником iPhome SE, могут представить 15 апреля.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась в третьей беременности
В общем, подписчики быстро передумали поздравлять любимицу с третьей беременностью и принялись поздравлять уже с 1 апреля.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
Общество
Названы темпы роста эпидемии коронавируса в России
В России нет взрывного роста по коронавирусу, несколько дней коэффициент прироста составляет 1,2, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.