Коронавирус

Вести.RuВести.RuРазведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19. Спецслужбы КНР заставляли врачей замолчать или даже "исчезнуть".
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Разведка не нашла подтверждения об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

Lenta.ru04:06

СМИ: у разведок нет доказательств утечки COVID-19 из лаборатории

Известия00:45

СМИ: данные о якобы сокрытии Китаем новостей по коронавирусу шли из США

РИА Новостивчера в 20:21

СМИ узнали об отсутствии у разведок доказательств «утечки» COVID-19 из лаборатории

Интерфаксвчера в 21:37

Разведка «Пять глаз» не нашла лабораторного происхождения коронавируса

News.ruвчера в 21:20

Разведки Австралии и Британии открестились от обвинений в адрес Китая

Взгляд.рувчера в 20:53

СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках

РБКвчера в 22:36
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Здоровье

Во Франции озвучили дату появления первого пациента с коронавирусом

Главный реаниматолог больницы города Бобиньи Ив Коэн озвучил дату появления первого пациента с коронавирусом во Франции.
Lenta.ru 03 мая в 17:26
Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
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Общество

Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия

22 апреля депутаты Госдумы и авторы законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова отметили, что во время всеобщей самоизоляции в России выросло число обращений по поводу такого насилия.
РБК 04:19
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Общество

В Москве отрепетировали воздушный парад Победы

Несмотря на отмену большинства праздничных мероприятий 9 мая состоится воздушная часть Парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной Войны.
Росбалт вчера в 08:41
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Общество

Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса.
REGNUM 04:05
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Общество

В Самарской области еще 85 человек заболели коронавирусом

Всего за время эпидемии — 518 случаев, 58 выздоровели, 5 скончались. С 1 мая в Самарской области введен масочный режим.
Волжская коммуна 03 мая в 04:38
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Происшествия

Третий пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае

На территории Алтайского края зафиксирован третий случай смерти пациента с ковидом. Об этом сообщил оперативный штаб во вторник, 5 мая.
Kursk.com 02:33
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
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Политика

Госдеп сообщил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США

Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.
РИА Новости вчера в 17:35
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Газета.Ru 04:46
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Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС 02:56
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Происшествия

Корпус самарской больницы перевели в режим обсерватора

Корпус самарской больницы имени Пирогова переведен в режим работы обсерватора из-за коронавируса у врача, еще у 21 пациента и медика подозревают COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 05:08
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Космос

Экзопланета в пух и прах

Несмотря на сложные проблемы, возникшие у телескопа Hubble в самом начале его миссии, он, этот телескоп, продолжает работать и демонстрировать нам чудеса Вселенной с потрясающим уровнем детализации, что и подтверждает приведенный ниже снимок.
Честное слово 04:51
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Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:40
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Происшествия

В Тульской области умер девятый пациент с коронавирусом

Пожилая женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести, стала девятым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:24
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Общество

В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины, сообщает во вторник израильский портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннетта.
Интерфакс 04:37
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Общество

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 65 больных коронавирусом

По информации опрештаба на 11:00, вторника, 5 мая, на территории Новосибирской области за минувшие сутки еще у 65 человек подтвержден COVID-19.
Kursk.com 02:03
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Хоккей

СКА подписал новый контракт с Аалтоненом

СКА подписал новое соглашение с нападающим Миро Аалтоненом.
Спорт-Экспресс 04:18
Политика

Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

Газета.Ru 01:21
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Общество

В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавирусной инфекции

В России за сутки выявлено 10 102 случая кооронавирусной инфекции - об этом 5 мая сообщил оперштаб.
Газета.Ru 04:15
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Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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Игры

The Last of Us 2 ушла на золото

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Футбол

«Барселона» предложила €80 млн и троих игроков за форварда «Интера»

По информации источника, сине-гранатовые предложили "нерадзурри" €80 млн и троих своих защитников: Хуниора Фирпо, Нелсона Семеду и Жан-Клера Тодибо.
Газета.Ru 03:20
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В тяжелом состоянии находятся 58% пациентов, лечащихся в стационаре больницы в Коммунарке, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
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