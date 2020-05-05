Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19. Спецслужбы КНР заставляли врачей замолчать или даже "исчезнуть".

Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

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Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,8K

Общество Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19 Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса. 55

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Происшествия Корпус самарской больницы перевели в режим обсерватора Корпус самарской больницы имени Пирогова переведен в режим работы обсерватора из-за коронавируса у врача, еще у 21 пациента и медика подозревают COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. 4

Космос Экзопланета в пух и прах Несмотря на сложные проблемы, возникшие у телескопа Hubble в самом начале его миссии, он, этот телескоп, продолжает работать и демонстрировать нам чудеса Вселенной с потрясающим уровнем детализации, что и подтверждает приведенный ниже снимок. 3

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