Коронавирус

Вести.RuВести.RuРазведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
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Информация о том, что Китай скрыл данные о коронавирусе, опубликованная ранее в газете Daily Telegraph со ссылкой на доклад западной разведки, могла быть предоставлена Соединенными Штатами, сообщила
 The Guardian со ссылкой на источник в австралийской разведке.
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