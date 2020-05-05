Коронавирус
Вести.RuРазведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
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с чего всё началось
Информация о том, что Китай скрыл данные о коронавирусе, опубликованная ранее в газете Daily Telegraph со ссылкой на доклад западной разведки, могла быть предоставлена Соединенными Штатами, сообщила The Guardian со ссылкой на источник в австралийской разведке.РБКвчера в 22:36
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СМИ узнали об отсутствии у разведок доказательств «утечки» COVID-19 из лаборатории
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