Космос

Красная веснаКрасная веснаРазвертывание орбитальной системы «Сфера» потребует 148 запусков ракет

148 запусков ракет-носителей разных классов потребует развертывание к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки «Сфера», 20 января сообщает РИА Новости.
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Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет

Госкорпорации "Роскосмос" понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки "Сфера", состоящей более чем из 600 спутников, стоимость запусков оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.
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