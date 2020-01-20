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с чего всё началось

148 запусков ракет-носителей разных классов потребует развертывание к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки «Сфера», 20 января сообщает РИА Новости.

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