Коронавирус
Взгляд.руРазвеян миф о коллективном иммунитете к коронавирусу
Ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге заявили, что в этом году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут «катастрофу» в системе здравоохранения.
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Ученые оценили возможность выработки коллективного иммунитета к COVID-19
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РЕН ТВ 01:46
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Невские Новости вчера в 04:46
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В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно
Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA.
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Общество
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В ресторанном проекте Twins Garden меняется учредитель, им станет основатель и владелец фармацевтической компании «Р-Фарм» и председатель «Деловой России» Алексей Репик.
РБК 01:04
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Пушков оценил заявление Киева о «мифе» со Знаменем Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление МИД Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, был этнический украинец.
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Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
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Экономика сегодня вчера в 13:02
Общество
Бассейны, магазины и скверы открывают для жителей Тульской области
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Московский Комсомолец Тула вчера в 17:52
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Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249
В главном бою соревнований американец Тони Фергюсон встретился с соотечественником Джастином Гэтжи.
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Газета.Ru вчера в 16:52
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Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
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Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа, сообщает Минкомсвязь.
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Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России
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Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
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Власти Камчатки решили ослабить режим ограничений
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Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
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В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми
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