Коронавирус
Взгляд.руРазвеян миф о коллективном иммунитете к коронавирусу
Ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге заявили, что в этом году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут «катастрофу» в системе здравоохранения.
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Ученые: Коллективный иммунитет к COVID-19 не появится ни в одной стране
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