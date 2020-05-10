Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руРазвеян миф о коллективном иммунитете к коронавирусу

Ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге заявили, что в этом году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут «катастрофу» в системе здравоохранения.
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Ученые опровергли миф о COVID-19, способный привести к «катастрофе»

РЕН ТВвчера в 15:36

Опровергнут популярный миф о коронавирусе. Иммунитета к COVID-19 не будет

URA.Ruвчера в 15:04

Ученые: Коллективный иммунитет к COVID-19 не появится ни в одной стране

Российская газетавчера в 08:41

Ученые опровергли миф о коллективном иммунитете к коронавирусу

Телеканал 360°вчера в 14:39

Ученые опровергли миф о коронавирусе, способный привести к «катастрофе»

Московский Комсомолецвчера в 14:27

Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»

РИА Новостивчера в 13:44

Ученые оценили возможность выработки коллективного иммунитета к COVID-19

Аргументы и Фактывчера в 14:51
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Политика

Еврокомиссия пригрозила Германии разбирательством

Европейская комиссия может начать разбирательство в отношении Германии в связи с решением немецкого конституционного суда от 5 мая о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону этой страны, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
РИА Новости вчера в 15:18
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Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости вчера в 09:03
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Единоборства

Фергюсон оказался в больнице после поражения от Гэтжи

ProstoProSport вчера в 02:14
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
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Общество

Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам

Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
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Здоровье

Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет

Стоит уделить внимание и правильному питанию.
РИА Новости вчера в 20:30
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Шоу-бизнес

Жена Песьякова опубликовала фото в купальнике

Чемпионат вчера в 15:51
Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек

Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, 10 человек.
BFM.ru вчера в 19:00
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Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
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Общество

Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений

Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ 09 мая в 18:03
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Здоровье

В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому

8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент 09 мая в 03:41
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Общество

Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая

Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС вчера в 14:49
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Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

Ведомости вчера в 11:00
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Общество

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Ранее в Кремле отреагировали на данные о российском «отравителе» в Чехии.
Lenta.ru вчера в 23:52
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 10:01
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Политика

Климкин заявил, что у России нет права праздновать День Победы

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
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Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:20
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Общество

Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости вчера в 20:04
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Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru 08 мая в 11:18
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 75 случаев заражения коронавирусом

Семьдесят пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, один пациент скончался, всего 1,1 тысячи случаев заражения, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:50
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Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили

Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ вчера в 17:38
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Происшествия

Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов

Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые они покинули накануне из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
Известия вчера в 12:25
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
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Политика

NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда

Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать иска от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заявляла, что компания способствовала ее "политическому преследованию", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
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Футбол

Джикия против того, чтобы «Зенит» заранее объявляли чемпионом

Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально объявлять команду чемпионом заранее.
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Технологии

Где купить Assassin’s Creed Valhalla – бонусы предзаказа в магазине

Где купить Assassin’s Creed Valhalla Дата выхода Ассасин Крид Вальгалла назначена на конец 2020 года.
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
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Происшествия

В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида

В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru вчера в 16:20
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Шоу-бизнес

Дизайнер Вера Вонг поразила публику внешним видом

Знаменитая на весь мир своими свадебными нарядами дизайнер Вера Вонг в очередной раз шокировала широкую общественность своим внешним видом.
Bimru.ru 09 мая в 02:42
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Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
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