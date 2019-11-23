Здоровье

Lenta.ruLenta.ruРазвеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если потреблять его регулярно, заявил врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк.
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с чего всё началось
Хериберт Брюк из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии вместе с журналистами немецкого Focus
 разобрались, какие общепринятые советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие не соответствуют реальности.
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