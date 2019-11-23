Здоровье
Lenta.ruРазвеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если потреблять его регулярно, заявил врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк.
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Хериберт Брюк из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии вместе с журналистами немецкого Focus разобрались, какие общепринятые советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие не соответствуют реальности.Царьград08:30
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Врачи развеяли распространенные мифы о здоровье сердца – Что на самом деле вредит, а что помогает
SterlitamakTime.ruвчера в 05:22
Так ли полезны тренировки – Врачи развеяли распространенные мифы и заблуждения о здоровье сердца
UfacityNews.ruвчера в 04:53
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Как пишет издание «Drom» со ссылкой на базу Роспатента, ГАЗ решил продлить свидетельство на регистрацию товарного знака редкой версии Волги ГАЗ-3111, которая производилась с 1999 по 2004 год.
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В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
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World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА
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Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
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Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
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Общество
Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» сделали авиационным
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова окончил работы по превращению автомобильного двигателя проекта "Кортежа" в авиационный.
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Политика
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Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна
Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Армия и оружие
Министр обороны Грузии обсудил в Пентагоне сотрудничество страны с США
Заместитель министра обороны США Дэвид Норквист провел в Пентагоне встречу с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили и обсудил вопросы стратегического партнерства между странами.
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Единоборства
Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг
Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Политика
Компания Amazon оспорила заключение контракта Пентагона с Microsoft
Корпорация Amazon в пятницу подала иск в федеральный суд Соединенных Штатов целью оспорить решение Министерства обороны подписать договор на десять миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft.
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Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу
Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Транспорт
За выезжающими из Мособласти присмотрят в 16 глаз
В ЦФО будут контролировать передвижения всех транспортных средств Столичные власти потратят более 200 млн руб. на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО).
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Политика
CNN: Сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Хоровиц передал информацию о подделке документа сотрудником ФБР спецпрокурору Джону Дарему, который проверяет законность расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США, сообщает CNN.