с чего всё началось

Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если потреблять его регулярно, заявил врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк.

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Авто Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги Как пишет издание «Drom» со ссылкой на базу Роспатента, ГАЗ решил продлить свидетельство на регистрацию товарного знака редкой версии Волги ГАЗ-3111, которая производилась с 1999 по 2004 год.

Спорт World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.

Происшествия Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Политика США назвали условие оказания помощи Сирии Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Общество Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» сделали авиационным Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова окончил работы по превращению автомобильного двигателя проекта "Кортежа" в авиационный.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Общество Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Единоборства Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.

Политика Компания Amazon оспорила заключение контракта Пентагона с Microsoft Корпорация Amazon в пятницу подала иск в федеральный суд Соединенных Штатов целью оспорить решение Министерства обороны подписать договор на десять миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft.

Транспорт За выезжающими из Мособласти присмотрят в 16 глаз В ЦФО будут контролировать передвижения всех транспортных средств Столичные власти потратят более 200 млн руб. на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО).