Общество

РИА СтрелаРИА СтрелаВалентина Матвиенко высоко оценила развитие Брянского региона

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сегодня с рабочим визитом прибыла в Брянскую область. В течение дня спикер верхней палаты Федерального Собрания в сопровождении губернатора Александра Богомаза посетила ряд значимых для региона предприятий и учреждений.
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с чего всё началось

В город Брянск прилетела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Валентину Матвиенко встретили первые лица региона - губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Владимир Попков, федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук. Глава региона вручил гостье красивый букет сирени. Напомним, что Матвиенко проведёт совещание с руководством региона.
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Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию страны – опрос

Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.
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Шоу Собчак появится на «Первом канале»

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Мужчины же чаще болеют раком легких, раком предстательной железы и раком кожи.
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В Москве проверяют информацию о «минировании» метрополитена и вокзалов

Специалисты оперативных служб проверяют информацию о "минировании" Московского метрополитена, столичных вокзалов, а также ряда торгово-развлекательных центров, больниц и судов.
ТАСС 05:36
Общество

В Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову

Последний барельеф маршалу Георгию Жукову демонтировали в Одессе, сообщает во вторник издание "Думская".
РИА Новости 05:46
Здоровье

Школы Челябинска закрыли на карантин

Сегодня, 4 февраля, учебный процесс приостановлен в 23 школах и 729 отдельных классов.
Polit74.ru 07:01
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Японская компания Toyota анонсировала запуск функции подавления ускорения.
Goroday.ru вчера в 10:39
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Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Газета Metro вчера в 02:30
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Политика

Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Lenta.ru 05:32
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Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.
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Общество

В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ

Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
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Общество

Поклонская заступилась за автомобильные номера с числом 666

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Культура

Третьяковская галерея рассказала о важных выставках в 2020 году

РИАМО 07:39
Политика

РАН попросит правительство ускорить передачу Китаю «Триазавирина»

Российская академия наук обратится в правительство РФ с просьбой организовать как можно более быструю передачу Китаю препарата триазавирин для лечения коронавирусной инфекции, заявил журналистам во вторник президент РАН Александр Сергеев.
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Миро поздравила Брежневу с очередным 38-летием

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Общество

Зять Рамзана Кадырова скрыл в декларации квартиру за $1 млн

Напомним, что ранее у семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова обнаружили недвижимость на Рублевке стоимостью в 4 млрд руб. Кроме того, у сестры нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина Натальи Стениной была найдена скрытая недвижимость на один миллиард рублей.
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К 2022 году Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели

Компания Mercedes-Benz разработала планы развития более 30 новых моделей - все они должны дебютировать до конца 2022 года.
Тарантас Ньюс 02 февраля в 23:15
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Адвокат заявил, что фигуранту дела Голунова угрожают сотрудники ФСБ

Бывший полицейский Денис Коновалов, арестованный по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, пожаловался адвокатам на угрозы со стороны сотрудников УСБ и ФСБ, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин.
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