Общество
РИА СтрелаВалентина Матвиенко высоко оценила развитие Брянского региона
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сегодня с рабочим визитом прибыла в Брянскую область. В течение дня спикер верхней палаты Федерального Собрания в сопровождении губернатора Александра Богомаза посетила ряд значимых для региона предприятий и учреждений.
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с чего всё началось
Валентину Матвиенко встретили первые лица региона - губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Владимир Попков, федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук. Глава региона вручил гостье красивый букет сирени. Напомним, что Матвиенко проведёт совещание с руководством региона.БрянскToday03:07
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Матвиенко рассказала о лучшем способе донести людям правду о Второй мировой войне
Парламентская газета07:43
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Экономика
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В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
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«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
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Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
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Энергетика
Нефть снижается к $54 за баррель
Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.
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В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ
Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России
Почему комедия стала лидером проката Успех "Холопу" обеспечил в первую очередь "сарафан" — явление, когда зрители начинают оставлять положительные отзывы о картине и советовать ее посмотреть, в результате чего к традиционной кинотеатральной аудитории (приблизительно 4 млн человек) подключаются те, кто ходит в кино редко, объясняет гендиректор "Киноэкспертизы" Олег Иванов.
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Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила не критиковать машины с числом 666.
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Политика
РАН попросит правительство ускорить передачу Китаю «Триазавирина»
Российская академия наук обратится в правительство РФ с просьбой организовать как можно более быструю передачу Китаю препарата триазавирин для лечения коронавирусной инфекции, заявил журналистам во вторник президент РАН Александр Сергеев.
Шоу-бизнес
Миро поздравила Брежневу с очередным 38-летием
Миро отметила, что Брежнева уже в который раз празднует свое 38-летие и раскрыла настоящий возраст звезды.
Общество
Зять Рамзана Кадырова скрыл в декларации квартиру за $1 млн
Напомним, что ранее у семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова обнаружили недвижимость на Рублевке стоимостью в 4 млрд руб. Кроме того, у сестры нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина Натальи Стениной была найдена скрытая недвижимость на один миллиард рублей.
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К 2022 году Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели
Компания Mercedes-Benz разработала планы развития более 30 новых моделей - все они должны дебютировать до конца 2022 года.
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Адвокат заявил, что фигуранту дела Голунова угрожают сотрудники ФСБ
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