Экономика
РосбалтРазвитие ИИ и роботов в России потребует более триллиона рублей
На развитие искусственного интеллекта, роботов и других технологий в России в общей сложности понадобится более 1,118 трлн рублей до конца 2024 года в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
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Издание ссылается на дорожную карту развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект», которая опубликована на сайте Минкомсвязи.Фонтанка.Ру06:08
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Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
Известия вчера в 20:53
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика
Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Российская газета 07:15
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из сериала «Сваты»
Известный российский актер Федор Добронравов прокомментировал уход из телесериала «Сваты» Николая Добрынина, об этом 10 октября сообщает издание Life.ru.
REGNUM 12 октября в 04:01
Футбол
Бельгия обыграла Казахстан в матче отбора Евро-2020
Сборная Бельгии обыграла национальную команду Казахстана в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат вчера в 10:51
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма вчера в 11:54
Происшествия
В Чите мужчина зарезал жену на глазах у детей
В Чите задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги в Черновском районе Читы. Об этом сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.
РИА Новости 07:54
Политика
«Барселона» выступила в поддержку заключенных лидеров Каталонии
Футбольный клуб "Барселона" озвучил свою позицию относительно заключения девятерых лидеров Каталонии, которые были приговорены Верховным испанским судом к тюремным срокам от девяти до 13 лет.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Политика
Премьер Украины посетил концерт неофашистской группы
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук посетил концерт неофашистской группы «Сокира Перуна», сообщает 13 октября украинский портал «Страна.UA» со ссылкой на обнародованную лидером ультра-правой организации Евгением Карасем фотографию премьера на концерте.
REGNUM вчера в 23:23
Политика
МИД Украины вызвал посла Турции из-за визита Поклонской и Бальбека
Мойка78 вчера в 11:54
Киберспорт
На сайте Fortnite нашли время окончания ивента The End
Inc-news.ru 07:22
Общество
Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы
Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
78.ru вчера в 10:43
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Музыка
Сергей Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
На пресс-конференции перед выступлением лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива.
Piter.tv 12 октября в 14:26
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Известия 12 октября в 03:19
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о российском подарке, призванном сделать КНР военной державой
Система противоракетного предупреждения, входящая в состав региональной ПВО, есть только у России и США, однако РФ как близкий союзник Китая сделал Поднебесной шикарный подарок.
ПолитРоссия 03:07
Экономика
Рынок робототехники в России может вырасти до 17,4 млрд рублей
Рынок робототехники и сенсорики в России может вырасти до 17,4 млрд рублей, что на 7,4 млрд больше 2019 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Минкомсвязи.
RT на русском 06:40
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55