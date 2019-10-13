с чего всё началось

На развитие искусственного интеллекта, роботов и других технологий в России в общей сложности понадобится более 1,118 трлн рублей до конца 2024 года в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Развитие ИИ и роботов в России потребует более триллиона рублей

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