Экономика

РосбалтРосбалтРазвитие ИИ и роботов в России потребует более триллиона рублей

На развитие искусственного интеллекта, роботов и других технологий в России в общей сложности понадобится более 1,118 трлн рублей до конца 2024 года в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
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Издание ссылается на дорожную карту развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект», которая опубликована
 на сайте Минкомсвязи.
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