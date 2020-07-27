Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРазвитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков.
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Стала известна стоимость развития сахалинского порта Корсаков

ИА Красная Веснавчера в 21:45

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 18:09
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Политика

Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада в честь Дня ВМФ

Фонтанка.Ру вчера в 11:58
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Футбол

Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
Чемпионат вчера в 19:00
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Экономика

Доля убыточных организаций в России в январе-мае выросла до 36%

Доля убыточных организаций в РФ в январе-мае 2020 года выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 36%, сообщает Росстат.
ПРАЙМ 24 июля в 12:03
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Армия и оружие

В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня

Позже в штабе операции Объединенных сил Украины сообщили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
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Общество

Стивен Сигал хочет вести бизнес на «дальневосточном гектаре» в Бурятии

Стивен Сигал, ранее совершивший поездку в Бурятию, хочет развивать свой бизнес-проект в рамках программы "дальневосточного гектара", обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на самого актера.
РИА Новости 02:10
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Технологии

Гонка вакцин от коронавируса грозит миру серьезными проблемами

Как сообщает ToDay News Ufa, разработка вакцин от коронавируса внезапно из защиты здоровья превратилась в политическую гонку, среди крупнейших мировых держав.
ToDay News Ufa 02:15
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Здоровье

В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
RT на русском вчера в 23:00
9
Кино

Paramount объявил о переносе двух сиквелов на 2021 год

Студия Paramount сообщила о переносе двух картин — сиквела триллера «Тихое место 2» и боевика «Топ Ган: Мэверик».
Культуромания 24 июля в 07:52
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Экономика

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
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Космос

Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота

Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости вчера в 20:21
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Общество

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
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Общество

В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны

В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
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Политика

Протестующие в Софии потребовали отставки правительства

В Болгарии с 9 июля 2020 года продолжаются уличные акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства и главного прокурора страны.
News.ru 25 июля в 07:47
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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
9
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 24 июля в 06:45
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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Общество

Забайкальский школьник набрал 99 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам

Чита, 27 июля 2020, 09:26 — REGNUM Несмотря на сложности, связанные с экстренным переходом на дистанционное обучение из-за мировой эпидемии коронавируса, выпускник многопрофильного лицея Забайкальского государственного университета Денис Храмов на 99 баллов написал ЕГЭ по физике.
REGNUM 02:26
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Шоу-бизнес

Владимир Пресняков рассказал о своем отношении к алкоголю

Российский певец Владимир Пресняков-младший рассказал о том, что прекрасно относится к алкоголю и может выпить его перед выступлением.
Известия вчера в 00:51
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Авто

Компания Toyota объявила цены на кроссовер Venza 2021 года

Названы цены на кроссовер Toyota Venza нового поколения. В первую очередь новинка появится на североамериканском рынке.
Новые автомобили вчера в 13:44
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Здоровье

Сбежавший в КНДР из Южной Кореи мужчина не был заражен коронавирусом

Перебежчик из Южной Кореи не был заражен коронавирусом и не числился как человек, контактировавший с больными COVID-19, заявил представитель центра контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи Юн Тхэ Хо 27 июля на брифинге в Сеуле.
ИА Красная Весна 01:46
Здоровье

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация будет совершенно бесплатной.
Gazeta.SPb 25 июля в 17:04
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Гаджеты

Роскосмос запустил приложение для смартфонов

Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS.
ТАСС 02:23
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Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
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Политика

Партия Порошенко проведет акцию против перемирия в Донбассе

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» сообщила о намерении провести акцию против вступления в силу нового перемирия в Донассе.
Известия вчера в 19:32
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Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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