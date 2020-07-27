Экономика
КоммерсантъРазвитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков.
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Политика
Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада в честь Дня ВМФ
Фонтанка.Ру вчера в 11:58
Футбол
Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
Чемпионат вчера в 19:00
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Экономика
Доля убыточных организаций в России в январе-мае выросла до 36%
Доля убыточных организаций в РФ в январе-мае 2020 года выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 36%, сообщает Росстат.
ПРАЙМ 24 июля в 12:03
Армия и оружие
В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции Объединенных сил Украины сообщили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Общество
Стивен Сигал хочет вести бизнес на «дальневосточном гектаре» в Бурятии
Стивен Сигал, ранее совершивший поездку в Бурятию, хочет развивать свой бизнес-проект в рамках программы "дальневосточного гектара", обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на самого актера.
РИА Новости 02:10
Технологии
Гонка вакцин от коронавируса грозит миру серьезными проблемами
Как сообщает ToDay News Ufa, разработка вакцин от коронавируса внезапно из защиты здоровья превратилась в политическую гонку, среди крупнейших мировых держав.
ToDay News Ufa 02:15
Здоровье
В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета
В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
RT на русском вчера в 23:00
Кино
Paramount объявил о переносе двух сиквелов на 2021 год
Студия Paramount сообщила о переносе двух картин — сиквела триллера «Тихое место 2» и боевика «Топ Ган: Мэверик».
Культуромания 24 июля в 07:52
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Космос
Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота
Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости вчера в 20:21
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Общество
В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны
В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
Политика
Протестующие в Софии потребовали отставки правительства
В Болгарии с 9 июля 2020 года продолжаются уличные акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства и главного прокурора страны.
News.ru 25 июля в 07:47
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 24 июля в 06:45
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Общество
Забайкальский школьник набрал 99 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам
Чита, 27 июля 2020, 09:26 — REGNUM Несмотря на сложности, связанные с экстренным переходом на дистанционное обучение из-за мировой эпидемии коронавируса, выпускник многопрофильного лицея Забайкальского государственного университета Денис Храмов на 99 баллов написал ЕГЭ по физике.
REGNUM 02:26
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков рассказал о своем отношении к алкоголю
Российский певец Владимир Пресняков-младший рассказал о том, что прекрасно относится к алкоголю и может выпить его перед выступлением.
Известия вчера в 00:51
Авто
Компания Toyota объявила цены на кроссовер Venza 2021 года
Названы цены на кроссовер Toyota Venza нового поколения. В первую очередь новинка появится на североамериканском рынке.
Новые автомобили вчера в 13:44
Здоровье
Сбежавший в КНДР из Южной Кореи мужчина не был заражен коронавирусом
Перебежчик из Южной Кореи не был заражен коронавирусом и не числился как человек, контактировавший с больными COVID-19, заявил представитель центра контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи Юн Тхэ Хо 27 июля на брифинге в Сеуле.
ИА Красная Весна 01:46
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация будет совершенно бесплатной.
Gazeta.SPb 25 июля в 17:04
Гаджеты
Роскосмос запустил приложение для смартфонов
Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS.
ТАСС 02:23
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Политика
Партия Порошенко проведет акцию против перемирия в Донбассе
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» сообщила о намерении провести акцию против вступления в силу нового перемирия в Донассе.
Известия вчера в 19:32