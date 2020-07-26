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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков.В источнике
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ИА Красная Весна

Стала известна стоимость развития сахалинского порта Корсаков

ИА Красная Весна21:45
EAOmedia.ru

На развитие авиасообщения в ДФО правительство планирует потратить 30 млрд рублей

EAOmedia.ru21:30
Коммерсантъ

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

Коммерсантъ18:09
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБКвчера в 02:16
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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости25 июля в 12:44
1,2K
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новостивчера в 21:48
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«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

Самый титулованный клуб своей страны обеспечил себе итоговое первое место за два тура до финиша турнира после домашней победы над «Сампдорией» — 2:0. Это уже девятое подряд скудетто «Ювентуса», а в общей сложности он выиграл чемпионат Италии в 36-й раз.
Коммерсантъ18:23
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Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной

Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новостивчера в 12:29
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