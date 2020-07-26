Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
Самый титулованный клуб своей страны обеспечил себе итоговое первое место за два тура до финиша турнира после домашней победы над «Сампдорией» — 2:0. Это уже девятое подряд скудетто «Ювентуса», а в общей сложности он выиграл чемпионат Италии в 36-й раз.
Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.