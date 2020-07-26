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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков.В источнике
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Коммерсантъ

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

Коммерсантъ18:09
ИА Красная Весна

Стала известна стоимость развития сахалинского порта Корсаков

ИА Красная Весна21:45
EAOmedia.ru

На развитие авиасообщения в ДФО правительство планирует потратить 30 млрд рублей

EAOmedia.ru21:30
РЖД-Партнер

В правительстве РФ возобновили дискуссию о развитии порта Корсаков

РЖД-Партнер04:41
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Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям

Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Газета.Ru03:41
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Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос04:36
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Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата

Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM03:39
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Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы

Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru04:44
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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости04:52
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Кабмин РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат

Как сообщает ToDay News Ufa, Михаил Мишустрин подчеркивает: «Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона».
ToDay News Ufa24 июля в 10:06
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
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Контрактник ВС Армении погиб на границе с Азербайджаном

«27 июля в 01:10 в результате снайперского огня со стороны противника на одной из боевых позиций в северо-восточном направлении погиб военнослужащий-контрактник Ашот Микаелян»,— сообщили в Минобороны Армении.
Коммерсантъ04:29
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