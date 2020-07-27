Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРазвитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков.
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На развитие авиасообщения в ДФО правительство планирует потратить 30 млрд рублей

EAOmedia.ruвчера в 21:30

В правительстве РФ возобновили дискуссию о развитии порта Корсаков

РЖД-Партнер04:41

Стала известна стоимость развития сахалинского порта Корсаков

ИА Красная Веснавчера в 21:45

О развитии Корсаковского порта

Давыдов.Индекс07:30

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 18:09
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Космос

Ядерный реактор для Луны построит частная компания

Если испытания пройдут хорошо, то построят второй реактор, после чего его отправят на Луну.
ToDay News Ufa 07:12
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Гаджеты

Huawei Maimang 9 получил 64-Мп камеру и поддержку 5G

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Maimang 9, которая может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Megaobzor.com 05:07
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Политика

ОСК передаст ВМФ в этом году 14 боевых кораблей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году Военно-морскому флоту России 14 боевых кораблей.
Известия 07:28
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
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Общество

Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
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Политика

Песков заявил об отсутствии у Путина стремления вернуть РФ в G7

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС, глава государства считает более адекватным формат "Большой двадцатки" и других организаций, где лучше представлены настоящие экономические центры мира.
ПолитРоссия 06:38
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Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена

RT на русском 08:16
Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
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Происшествия

О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат

Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата.
Газета.Ru 06:52
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Происшествия

Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки

Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета 07:12
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Шоу-бизнес

Илон Маск отреагировал на угрозы со стороны Джонни Деппа

Bimru.ru 05:01
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Наука

ТГУ открывает сетевую аспирантскую школу по изучению Сибири и Арктики

Аспирантская школа "Сибирь и Арктика" Томского госуниверситета (ТГУ), запущенная на базе Большого университета, совместно с другими томскими и зарубежными вузами будет готовить специалистов в области исследований окружающей среды, сообщает пресс-служба вуза в понедельник.
РИА Томск 01:21
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

РИА Новости 08:28
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Политика

FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США

За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Газета.Ru 07:09
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Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

24 июля сообщалось, что курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая.
Известия 08:37
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще

Муж российской исполнительницы Полины Гагариной – фотограф Дмитрий Исхаков организовал профессиональную фотосессию для своей тещи и похвалил ее: «Чудесная модель».
Территория новостей 07:36
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Армия и оружие

В Черном море завершились международные учения Sea Breeze — 2020

РИА Новости 07:43
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

RT на русском 07:10
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Экономика

В Тульскую область пришел инвестор, сбежавший из Орла

Наблюдательный совет особой экономической зоны "Узловая" в Тульской области одобрил инвестпроект нового резидента ОЭЗ микроорганизации ООО "Кликс", стоимостью 125 млн рублей.
Тульские новости 08:05
Здоровье

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация будет совершенно бесплатной.
Gazeta.SPb 25 июля в 17:04
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Футбол

Юран не увидел пенальти в эпизоде с падением Малкома

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поставил под сомнение справедливость назначения пенальти в ворота его команды в финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:0). В конце второго тайма после падения Малкома судья Владимир Москалев указал на «точку».
ProstoProSport 25 июля в 13:50
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Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
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Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
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Политика

Уровень недоверия к Зеленскому на Украине вырос до 53%, показал опрос

Уровень недоверия жителей Украины к президенту Владимиру Зеленскому вырос до 53%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
РИА Новости 05:16
Здоровье

ВОЗ призвала противостоять распространению коронавируса, а не рассуждать о «второй волне»

Вопрос, который нужно задавать, заключается в том, какое давление оказывается на вирус, внедрены ли необходимые меры контроля и меры на уровне инфраструктуры.
ТАСС 08:20
Политика

Gallup: Германия в 2019 году сохранила лидерство среди мировых держав

Мировым лидером среди стран мира является Германия, согласно рейтинга, составленного американским институтом изучения общественного мнения Gallup, сообщает 27 июля пресс-служба компании.
ИА Красная Весна 07:25
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Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК 06:29
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Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его

Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
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