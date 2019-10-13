с чего всё началось

Дорожные карты для прорывных технологий Минкомсвязи опубликовало семь дорожных карт по развитию прорывных сквозных технологий. Документы были подготовлены в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Политика Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Aбдель-Aзизом Аль Саудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн.

Происшествия Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Политика Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).

Политика В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявили о восстановлении суверенитета Сирийской арабской республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.

Шоу-бизнес Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.

Политика Киев отказался от федерализации Украины Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика Президент Израиля просит Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую Химкинский суд 11 октября приговорил к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.

Политика Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.