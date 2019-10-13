Экономика

CNewsCNewsРазвитие прорывных сквозных технологий в России требует 850 миллиардов

Дорожные карты для прорывных технологий Минкомсвязи опубликовало семь дорожных карт по развитию прорывных сквозных технологий. Документы были подготовлены в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».
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«В 2018 году российский рынок решений в сфере ИИ (искусственного интеллекта — прим. ред.) составил 2,1 миллиарда рублей, к 2024 году он увеличится до 160,1 миллиарда рублей», — об этом сказано в документе, опубликованном на сайте
 Минкомсвязи.
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