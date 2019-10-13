Экономика
CNewsРазвитие прорывных сквозных технологий в России требует 850 миллиардов
Дорожные карты для прорывных технологий Минкомсвязи опубликовало семь дорожных карт по развитию прорывных сквозных технологий. Документы были подготовлены в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».
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с чего всё началось
«В 2018 году российский рынок решений в сфере ИИ (искусственного интеллекта — прим. ред.) составил 2,1 миллиарда рублей, к 2024 году он увеличится до 160,1 миллиарда рублей», — об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.Телеканал 360°05:21
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Игры
Для установки Death Stranding потребуется 55 гигабайт на жестком диске
В октябре Sony объявила о запуске продаж внешних жестких дисков для PlayStation 4 в Европе и России.
Армия и оружие
МИД Турции назвал причиной операции в Сирии невыполнение обещаний США
Причиной военной операции Турции на севере Сирии стало невыполнение обещаний со стороны США, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
Футбол
«Спартак» представил Тедеско в качестве нового главного тренера
Немецкий специалист Доменико Тедеско официально назначен главным тренером московского «Спартака».
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
Политика
Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина
На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Aбдель-Aзизом Аль Саудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн.
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Гаджеты
IPhone SE 2 будет по цене флагманов Xiaomi
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Происшествия
МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Политика
Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания
Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.
Кино
«Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём
Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
Здоровье
Врач объяснил, как употребление салатов может довести до инсульта
Специалист отметил, что употребление мяса не может быть профилактикой инсульта.
Политика
В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции
Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявили о восстановлении суверенитета Сирийской арабской республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
Кино
Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»
Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Политика
Киев отказался от федерализации Украины
Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Политика
Президент Израиля просит Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую Химкинский суд 11 октября приговорил к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
Политика
Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.