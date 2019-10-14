Экономика
РИА НовостиРазвитие виртуальной реальности может потребовать 28 миллиардов рублей
Объем бюджетных средств, необходимых на развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в России, до 2025 года может составить 28,2 миллиарда рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
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РФ к 2024 году может занять более 15% рынка технологий виртуальной и дополненной реальности
Будущее России. Национальные проекты02:00
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Наука
Кооперация для бактерий оказалась важнее конкуренции
Ограниченность пространства и ресурсов стимулировала их конкуренцию, и ученые следили за развитием разных микробов и сообщества в целом, замеряя размеры биопленки, которую они образуют на поверхности початка.
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Ольга Ушакова в четвертый раз станет мамой
Примечательно, что телеведущая в третий раз стала мамой всего полтора года назад.
7Дней.ру 12 октября в 16:00
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
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Российских водителей хотят проверять на хронический алкоголизм
Желающих получить или вернуть права управления транспортом после лишения хотят обязать сдавать тест на хронический алкоголизм в России.
ИА Запад24 11 октября в 04:27
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США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами.
Ведомости вчера в 21:11
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В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
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IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
News.ru 03:18
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Известия 00:54
Политика
Путин отправится в Саудовскую Аравию и встретится с Королём
Передает корреспондент The Moscow Post. В понедельник российский лидер Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию.
The Moscow Post 02:01
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020-2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
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Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Экспресс газета 03:49
Космос
Подвиг на орбите: 50 лет назад космонавт Филипченко спас экипаж
Ровно 50 лет назад Союз-7 с космонавтами Филипченко, Волковым и Горбатко на борту стартовал с космодрома Байконур.
МИР 24 12 октября в 08:38
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Ридус вчера в 13:53
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика
ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери
Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском 04:31
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета вчера в 09:54
Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Общество
Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты
Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
РИА Новости 02:38
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Армия и оружие
Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России
РЕН ТВ вчера в 12:51
Здоровье
Первый случай заболевания корью зарегистрировали в Алтайском крае
Случай заболевания зарегистрировали этой осенью, сообщает «Алтайская правда». Местный житель заболел корью за границей.
Катунь 24 01:13
Кино
Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новой «Золушке»
Одну из ключевых ролей, роль феи-крестной в новом мюзикле «Золушка» получил американский артист, открытый гомосексуалист Билли Портер.
Gazeta.SPb 00:36
Армия и оружие
Страны ЕС обсудят эмбарго на поставку оружия Турции
Глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс сообщил, что страны ЕС планируют обсудить 14 октября вопрос введения оружейного эмбарго против Турции.
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