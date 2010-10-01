Энергетика
АК&МРазвитие восходящего импульса на рынке нефти маловероятно
Сегодня на утренних торгах Brent сохраняет небольшой бычий уклон, но существенное развитие восходящего импульса представляется маловероятным. Катализатором подъема цен послужила новость о мощном взрыве в столице Ливана Бейруте.
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Здоровье
Александр Бурков признал, что омичей вынудили лечиться в частных клиниках
Во время прямого эфира на телеканале «Россия 1» глава региона Александр Бурков высказался о ситуации, которая сложилась в регионе с плановой помощью.
Om1.ru 06:31
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Здоровье
В Алтайском крае выявили 94 новых случая коронавируса
В Алтайском крае за сутки подтверждены 94 новых случая коронавируса. Об этом сегодня, 5 августа, сообщил региональный оперштаб.
RuNews24.ru 00:25
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
Министерство финансов перечислило 69 регионам России транш на сумму 100 млрд рублей в качестве поддержки на фоне пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 02:20
Кино
Сергей Романович вернулся в сериал «Ольга» в новом сезоне
Премьера четвертого сезона состоится 31 августа Телеканал ТНТ наконец объявил дату премьеры нового сезона самого народного сериала "Ольга" с Яной Трояновой в главной роли.
Комсомольская правда 03:22
Общество
Экс-сотрудник Google получил 18 месяцев тюрьмы за кражу технологий
Окружной судья США Уильям Алсап (William Alsup) приговорил бывшего инженера Google Энтони Левандовски к 18 месяцам тюремного заключения за кражу информации о беспилотных автомобилях у компании.
Право.ру 04:18
Здоровье
«Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»
Тренд на снижение новых случаев COVID-19 в Свердловской области наметился в последние дни июля.
Деловой квартал (Екатеринбург) 02:40
Общество
Доктор Мясников объяснил, почему второй волны коронавируса не будет
Доктор Мясников объяснил, почему второй волны коронавируса не будет Александр Мясников успокоил россиян, сказав, что второй волны коронавируса нет и не будет.
Экспресс газета 05:55
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Общество
В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом
Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах.
ТАСС 06:30
Общество
Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
РБК 05:56
Происшествия
В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова
Неизвестный взломал два сейфа в коттедже в Москве и украл оттуда вещи более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 06:40
Шоу-бизнес
Марк Богатырев опубликовал редкий снимок с Татьяной Арнтгольц
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц встречаются уже два года, однако пара не любит афишировать свои отношения.
Srnsk вчера в 13:07
Музыка
Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом
Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом.
Piter.tv вчера в 04:50
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Фигурное катание
ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса
CT news вчера в 14:16
Здоровье
99 человек за сутки заболели коронавирусом в Челябинской области
63-летний пациент скончался непосредственно от COVID-19.
31 канал Челябинска 02:35
Общество
Ростехнадзор приостановил строительство Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге
Северо-Западное управление Ростехнадзора на 90 суток приостановило работы по строительству Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена в Санкт-Петербурге из-за выявленных грубых нарушений, допущенных при эксплуатации подземной шахты компанией-генподрядчиком по строительству городского метро "Метрострой".
ТАСС 06:03
Политика
ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала
Члены партии ЛДПР намерены провести в Москве митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил в среду лидер партии Владимир Жириновский в ходе общения с участниками форума "Территория смыслов".
ТАСС 05:27
Наука
Собаки перерабатывают речь подобно человеку
Венгерские ученые выяснили, что изменения в активности мозга собак в ходе речи хозяина демонстрируют, что эти животные воспринимают ее аналогично, как люди.
МедиаПоток 03 августа в 10:12
Космос
Малахов курган— астрономическая обсерватория
Хорошо, если звездное небо не закрыто высокими домами или деревьями, если мы находимся на возвышенности, с которой виден горизонт, если не мешает засветка от городского электрического освещения.
Слава Севастополя 05:00