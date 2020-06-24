Шоу-бизнес

Pravda.RuPravda.RuРазвод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
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Российский актёр кино и телевидения, юморист, телеведущий, шоумен и певец. Резидент и ведущий телепроекта Comedy Club, бывший участник команд КВН «Сборная Москвы „МАМИ“» и «Незолотая молодёжь». Бывший ведущий реалити-шоу «Офис», программы «Три обезьяны», юмористических проектов «Бульдог-шоу» и «ХБ».
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