Шоу-бизнес
Pravda.RuРазвод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
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Разводу быть! Харламов ответил на заявление Маркони об участии пары в пранк-шоу
Woman.ruвчера в 13:31
Ведущий YouTube-шоу Comment Out назвал развод Харламова и Асмус веселым розыгрышем
Невские Новостивчера в 10:55
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Автоспорт
Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле
Команда "Формулы-1" Alpha Tauri приступила к тестовой программе на автодроме в г. Имола. Первым стартовал россиянин Даниил Квят.
CT news вчера в 20:08
Происшествия
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 10 человек
Число погибших в результате землетрясения у берегов штата Оахака на юге Мексики возросло до 10.
РБК вчера в 23:36
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета вчера в 13:05
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 вчера в 13:33
Общество
Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com вчера в 04:59
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru вчера в 04:15
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело 23 июня в 04:34
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
РИА Новости 23 июня в 21:45
Общество
На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию
C 25 июня граждане Российской Федерации смогут проголосовать по поправкам в Конституцию.
Вести.Ru вчера в 17:50
Здоровье
В Хакасии выявлено 19 новых носителей коронавируса
Абакан, 23 июня 2020, 06:20 — REGNUM За сутки в Хакасии коронавирус выявили ещё у 19 человек, сообщили ИА REGNUM 23 июня в республиканском правительстве.
REGNUM 22 июня в 23:20
Общество
Путин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян
Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
МР7.ру 23 июня в 10:29
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
Политика
Посол России в Германии рассказал об обсуждении статьи Путина
Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
РИА Новости вчера в 08:20
Общество
Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен
Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело вчера в 06:58
Общество
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК вчера в 23:12
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета вчера в 06:25
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс вчера в 19:31
Шоу-бизнес
В семье Аллы Пугачевой ожидается пополнение
В семье певицы Аллы Пугачевой ожидается пополнение – рождение еще одной девочки. Артистка в третий раз станет двоюродной бабушкой.
Mockva.ru 23 июня в 18:45
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 23 июня в 11:46
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН вчера в 09:07
Авто
Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini
Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru 23 июня в 09:16
Политика
Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян
В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru 23 июня в 14:49
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
ГТРК Марий Эл 23 июня в 07:20
Политика
Социолог: Глава Хакасии может лишиться своего кресла
Любовь-любовью, но есть мнение, что глава Хакасии может лишиться своего кресла.
ИА Хакасия вчера в 22:55
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 20:17
Здоровье
Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых
Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
Сиб.фм вчера в 22:09