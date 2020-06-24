Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияРазвод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. Об этом рассказал ведущий проекта Владимир Маркони. Сначала догадки фанатов пары о розыгрыше Маркони подтвердил в своем Instagram.
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Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш и задание шоу, рассказал Ведущий Comment Out Владимир Маркони

Остроумный шоумен в инстаграме написал под одним из вопросов про развод Харламова и Асмус «это все шоу». Кроме того, Гарик за сутки до «официального заявления» фотографировался со спортсменом и актером Андреем Трушиным, который работает в Comment Out приглашенным артистом.
Комсомольская правда08:20

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Харламов отреагировал на сообщение о фейковом разводе с Асмус

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Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем

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Развод с разводом? Владимир Маркони подтвердил, что разрыв Харламова и Асмус — розыгрыш для шоу

Woman.ru11:45

Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш: ведущий Comment Out Маркони сдал пару

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Ведущий шоу Comment Out о разводе Харламова и Асмус: «Это веселый розыгрыш»

StarHit.ru10:00

Владимир Маркони подтвердил, что развод Гарика Харламова и Кристины Асмус является розыгрышем

Вокруг ТВ11:47

Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш и задание шоу, рассказал Ведущий Comment Out Владимир Маркони

Комсомольская правда08:20
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Футбол

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В Германии в нижнесаксонском городе Вильдесхаузен на мясоперерабатывающем заводе концерна PHW выявлен очаг заражений коронавирусом.
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Общество

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Вечерний Волгоград 12:03
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Футбол

«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России

Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
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Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

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Здоровье

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Авто

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Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

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Политика

Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого

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Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала версии развода с Харламовым

Кристиана Асмус написала пост, в котором объяснила, что они с Харламовым расстаются друзьями, и не нужно искать каких-то скрытых причин их развода.
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российская актриса театра и кино. Наиболее известна по роли Варвары Черноус в сериале «Интерны».
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Владимир Маркони
Актёр
Российский стендап-комик, актер и телеведущий. Владимир Маркони начал свою карьеру в шоу-бизнесе в КВН. В 2010 году он снимался в комедийном шоу «Реутов ТВ». В 2017 году Владимир исполнил второстепенную роль в полнометражном фильме Татьяны Капитан «Детки напрокат», где его партнерами по съемкам стали Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Алла Михеева, Роман Курцын, Владимир Епифанцев, Ян Цапник и др. В 2018 году Маркони стал одним из ведущих пранк-шоу «Шутники» на телеканале «Че». Вместе с ним в передаче участвуют Иван Пышненко, Кирилл Сиэтлов и Сева Москвин.
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