Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияРазвод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. Об этом рассказал ведущий проекта Владимир Маркони. Сначала догадки фанатов пары о розыгрыше Маркони подтвердил в своем Instagram.
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Харламов резко ответил на обвинения в фэйковом разводе с Асмус

7Дней.ру17:36

Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус

РИА Новости18:19

Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш: ведущий Comment Out Маркони сдал пару

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Харламов отреагировал на сообщение о фейковом разводе с Асмус

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Разводу быть! Харламов ответил на заявление Маркони об участии пары в пранк-шоу

Woman.ru13:31

Ведущий шоу Comment Out о разводе Харламова и Асмус: «Это веселый розыгрыш»

StarHit.ru10:00

Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш и задание шоу, рассказал Ведущий Comment Out Владимир Маркони

Комсомольская правда08:20
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Общество

Путин подписал указ о новых выплатах на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет.
Life.ru вчера в 12:59
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Политика

Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в городе Вашингтон никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле.
RT на русском вчера в 09:24
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Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Экономика

Штурвал на руль

Авиаперевозки Международная ассоциация воздушного транспорта (ІАТА) признала, что с финансовой точки зрения 2020 год станет худшим годом в истории авиации.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 17:00
Политика

Турецкая партия предложила план по признанию Крыма российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") представила план, предполагающий признание российского суверенитета над Крымом.
Российская газета 14:44
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Политика

Украинский депутат задумалась о стерилизации безработных граждан

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что безработные украинцы рожают детей «низкого качества» и порассуждала о стерилизации нетрудоустроенных.
Известия 17:59
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Общество

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Игры

Новые подробности Mafia: Definitive Edition: переработают миссии и персонажей, добавят систему укрытий

Из нового в игре появится регулировка сложности и система укрытий, а так же два вида управления транспортом.
Cyber.sports.ru 05:25
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
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Экономика

В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
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Общество

Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы

Состав подаренных гостям парада Победы котомок рассекретили журналисты «МК».
Live24 07:41
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Спорт

В ВФЛА отреагировали на открытое письмо легкоатлетов к Путину

Чемпионат вчера в 07:00
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Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Игры

В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CyberSport.ru 22 июня в 12:59
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
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Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
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Происшествия

В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка

Российская газета 10:10
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Политика

Дуда заявил об отсутствии планов размещать в Польше ядерное оружие США

Польский президент Анджей Дуда заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему размещения в Польше ядерного оружия США.
RT на русском 18:25
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Технологии

Японский суперкомпьютер Fugaku признан самым быстрым в мире

Суперкомпьютер Fugaku, разработанный компанией Fujitsu для научных исследований, возглавил Топ-500 самых высокоскоростных систем мира.
Деловое.ТВ 22 июня в 14:48
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК 16:08
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Культура

Джордж Мартин обещает дописать «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, когда выйдет последняя часть серии, и как коронавирус повлиял на сроки выхода.
Gazeta.SPb 15:09
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Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
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Политика

Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО

Lenta.ru 20:38
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Космос

Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс»

Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.
Научная Россия вчера в 17:41
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Здоровье

В США коронавирус вновь «вышел из-под контроля»

Главных причин, по мнению доктора Фаучи, две: американцы игнорируют принципы социального дистанцирования, и штаты вновь «открываются», не имея адекватных планов тестирования и отслеживания контактов тех, кто заболевает.
Московский Комсомолец 09:20
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Кристина Асмус
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российская актриса театра и кино. Наиболее известна по роли Варвары Черноус в сериале «Интерны».
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Гарик Харламов
Российский актёр
Российский актёр кино и телевидения, юморист, телеведущий, шоумен и певец. Резидент и ведущий телепроекта Comedy Club, бывший участник команд КВН «Сборная Москвы „МАМИ“» и «Незолотая молодёжь». Бывший ведущий реалити-шоу «Офис», программы «Три обезьяны», юмористических проектов «Бульдог-шоу» и «ХБ».
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