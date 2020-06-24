Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияРазвод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. Об этом рассказал ведущий проекта Владимир Маркони. Сначала догадки фанатов пары о розыгрыше Маркони подтвердил в своем Instagram.
Читать в источнике
Комментировать260

Подробнее о событии

Гарик Харламов опроверг слухи о том, что его развод с Кристиной Асмус является частью шоу Comment out

Вокруг ТВ13:38

Разводу быть! Харламов ответил на заявление Маркони об участии пары в пранк-шоу

Woman.ru13:31

Ведущий шоу Comment Out о разводе Харламова и Асмус: «Это веселый розыгрыш»

StarHit.ru10:00

Харламов отреагировал на сообщение о фейковом разводе с Асмус

Lenta.ru12:53

Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш: ведущий Comment Out Маркони сдал пару

Телепрограмма10:25

«Просто разводимся и все»: Харламов опроверг заявление ведущего шоу о розыгрыше

Пятый канал13:28

Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш и задание шоу, рассказал Ведущий Comment Out Владимир Маркони

Комсомольская правда08:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Культура

Звезды выступят на Мамаевом кургане в концерте в честь 75-летия Победы

Российская газета вчера в 11:08
16
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,7K
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
766
Политика

США не думают о введении моратория на размещение ракет в Европе

Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Радио Sputnik 14:00
Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
45
Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
138
Космос

В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю

ИА Красная Весна 15:54
Общество

ТюмГУ и ТИУ вошли в топ-100 вузов России по версии Forbes

Наконец, издание изменило подход к метрике «Фактор Forbes», который отражает элитарность университета: журналисты учли присутствие вузов в зарубежных рейтингах и обновили состав известных студентов и выпускников.
Moi-portal.ru вчера в 09:00
727
Интернет

Google введет автоматическое удаление истории местоположений

Компания Google объявила о намерение ввести функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также информации об активности в интернете спустя полтора года.
Комсомольская правда 15:02
Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
4
Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
540
Технологии

Мощнейшим в мире признан японский суперкомпьютер Fugaku

Создателем суперкомпьютера являются не только ученые Института, но и электротехническая корпорация Fujitsu.
Evo-rus.com 15:26
31
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Калифорнии

RT на русском 14:11
2
Армия и оружие

В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ «Адмирал Макаров»

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в среду проследовал в Средиземное море, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Интерфакс 06:55
2
Общество

В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19

Уже свыше 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила местная радиостанция Radio Gütersloh.
РИА Новости 22 июня в 18:19
34
Общество

Адвокат Ефремова озвучил сумму компенсации

Сегодня Эльман Пашаев заявил, что не будет больше искать встречи с родственниками погибшего, теперь он будет ждать решения суда, который озвучит сумму компенсации.
Bimru.ru 12:56
1
Общество

Мурашко: Всплеск пандемии в России идет на убыль

По словам главы Минздрава, снижение заболеваемости в регионах идет как бы с запозданием от Москвы недели на три.
Российская газета 06:15
347
Спорт

Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину

ProstoProSport 04:34
1
Футбол

Дарио Срна назначен директором по футболу донецкого «Шахтера»

Бывший хорватский защитник и капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна назначен директором по футболу клуба.
ТАСС Спорт 11:11
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
539
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
776
Политика

Путин надеется на скорое возвращение нормальной жизни в России

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что жизнь в стране в скором времени вернётся в нормальное русло после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:08
4
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
3K
Футбол

Акинфеев намерен остаться в ЦСКА до конца контракта

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев не намерен покидать армейский клуб до конца контракта, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:50
1
Экономика

Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

Среди прочего, глава государства призвал отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц – теперь граждане с доходом более 5 миллионов рублей в год будут выплачивать 15-процентный налог от средств, превышающих эту сумму.
РИА Новости вчера в 14:04
237
Происшествия

В Петербурге закрыли дело об угрозе массового заражения коронавирусом

В Следственном комитете Петербурга прекращено уголовное дело о преследовании 32-летнего Георгия Образцова.
Neva.Today 14:31
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41

Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель.
Mockva.ru 12:09
1
Общество

Парад Победы в Москве сняли из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
14
Армия и оружие

Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия

Известия 15:48
7
Общество

Москвичей ждет 15-минутный салют в честь 75-летия Победы

Пиротехническое шоу в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начнется в 23.00 и продлится 15 минут, сообщили в мэрии.
Газета.Ru 08:35
67
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристина Асмус
Актриса
российская актриса театра и кино. Наиболее известна по роли Варвары Черноус в сериале «Интерны».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гарик Харламов
Российский актёр
Российский актёр кино и телевидения, юморист, телеведущий, шоумен и певец. Резидент и ведущий телепроекта Comedy Club, бывший участник команд КВН «Сборная Москвы „МАМИ“» и «Незолотая молодёжь». Бывший ведущий реалити-шоу «Офис», программы «Три обезьяны», юмористических проектов «Бульдог-шоу» и «ХБ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное