Шоу-бизнес
ИзвестияРазвод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. Об этом рассказал ведущий проекта Владимир Маркони. Сначала догадки фанатов пары о розыгрыше Маркони подтвердил в своем Instagram.
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с чего всё началось
Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш и задание шоу, рассказал Ведущий Comment Out Владимир Маркони
Остроумный шоумен в инстаграме написал под одним из вопросов про развод Харламова и Асмус «это все шоу». Кроме того, Гарик за сутки до «официального заявления» фотографировался со спортсменом и актером Андреем Трушиным, который работает в Comment Out приглашенным артистом.Комсомольская правда08:20
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