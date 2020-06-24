Шоу-бизнес

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Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. Об этом рассказал ведущий проекта Владимир Маркони. Сначала догадки фанатов пары о розыгрыше Маркони подтвердил в своем Instagram.
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Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш и задание шоу, рассказал Ведущий Comment Out Владимир Маркони

Остроумный шоумен в инстаграме написал под одним из вопросов про развод Харламова и Асмус «это все шоу». Кроме того, Гарик за сутки до «официального заявления» фотографировался со спортсменом и актером Андреем Трушиным, который работает в Comment Out приглашенным артистом.
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Ведущий шоу Comment Out о разводе Харламова и Асмус: «Это веселый розыгрыш»

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«Просто разводимся и все»: Харламов опроверг заявление ведущего шоу о розыгрыше

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Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш: ведущий Comment Out Маркони сдал пару

Телепрограмма10:25

Разводу быть! Харламов ответил на заявление Маркони об участии пары в пранк-шоу

Woman.ru13:31
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Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41

Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель.
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Авто

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Политика

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

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Политика

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Происшествия

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Lenta.ru 07:24
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Общество

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С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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Армия и оружие

Российские средства ПВО сбили два беспилотника в Сирии

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Политика

В США усомнились в введении моратория на размещение ракет в Европе

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Общество

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Общество

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Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
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Кристина Асмус
Актриса
российская актриса театра и кино. Наиболее известна по роли Варвары Черноус в сериале «Интерны».
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Гарик Харламов
Российский актёр
Российский актёр кино и телевидения, юморист, телеведущий, шоумен и певец. Резидент и ведущий телепроекта Comedy Club, бывший участник команд КВН «Сборная Москвы „МАМИ“» и «Незолотая молодёжь». Бывший ведущий реалити-шоу «Офис», программы «Три обезьяны», юмористических проектов «Бульдог-шоу» и «ХБ».
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