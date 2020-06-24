Остроумный шоумен в инстаграме написал под одним из вопросов про развод Харламова и Асмус «это все шоу». Кроме того, Гарик за сутки до «официального заявления» фотографировался со спортсменом и актером Андреем Трушиным, который работает в Comment Out приглашенным артистом.

с чего всё началось

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. Об этом рассказал ведущий проекта Владимир Маркони. Сначала догадки фанатов пары о розыгрыше Маркони подтвердил в своем Instagram.

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