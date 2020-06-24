Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruРазвод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
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Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш и задание шоу, рассказал Ведущий Comment Out Владимир Маркони

Остроумный шоумен в инстаграме написал под одним из вопросов про развод Харламова и Асмус «это все шоу». Кроме того, Гарик за сутки до «официального заявления» фотографировался со спортсменом и актером Андреем Трушиным, который работает в Comment Out приглашенным артистом.
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Развод Харламова и Асмус — розыгрыш? Ведущий рассказал о задании на шоу

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Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем

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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

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Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш и задание шоу, рассказал Ведущий Comment Out Владимир Маркони

Комсомольская правда08:20
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Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями

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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала версии развода с Харламовым

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За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

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Бывший хорватский защитник и капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна назначен директором по футболу клуба.
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Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

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Писатель Джордж Мартин рассказал, что очередной том эпопеи "Песнь льда и пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", будет закончен в 2021 году.
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Экономика

МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
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Происшествия

В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи

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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Мировые цены на нефть снижаются

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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

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Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
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Olympus расстается с производством фотоаппаратов

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Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

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Владимир Маркони
Актёр
Российский стендап-комик, актер и телеведущий. Владимир Маркони начал свою карьеру в шоу-бизнесе в КВН. В 2010 году он снимался в комедийном шоу «Реутов ТВ». В 2017 году Владимир исполнил второстепенную роль в полнометражном фильме Татьяны Капитан «Детки напрокат», где его партнерами по съемкам стали Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Алла Михеева, Роман Курцын, Владимир Епифанцев, Ян Цапник и др. В 2018 году Маркони стал одним из ведущих пранк-шоу «Шутники» на телеканале «Че». Вместе с ним в передаче участвуют Иван Пышненко, Кирилл Сиэтлов и Сева Москвин.
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