Шоу-бизнес
Lenta.ruРазвод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
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Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш и задание шоу, рассказал Ведущий Comment Out Владимир Маркони
Остроумный шоумен в инстаграме написал под одним из вопросов про развод Харламова и Асмус «это все шоу». Кроме того, Гарик за сутки до «официального заявления» фотографировался со спортсменом и актером Андреем Трушиным, который работает в Comment Out приглашенным артистом.Комсомольская правда08:20
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