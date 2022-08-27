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Разворот на 180. Запад решил дать России шанс разбогатеть

Ленты информационных ресурсов забиты плотным потоком сообщений о стоимости фьючерсов природного газа в Европе, а также о стоимости бочки нефти эталонной марки Brent.
РИА Новости
Западное издательство Bloomberg, которое в последнее время напрямую скупает закрытые данные у аналитических агентств и стало практически монополистом на арене энергетической информации, на днях порадовало своих читателей.
РИА Новости
Обязательства по запрету импорта угля из России сегодня на себя приняли уже 27 стран Европы.
РИА Новости
Дели вообще самый первый понял широту открывающихся возможностей и, помимо прочего, уже несколько месяцев закупает рекордные объемы российской нефти.
Sputnik Молдова

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РИА Новости: Запад дал РФ шанс сделать разворот на 180 градусов и разбогатеть
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Запад дал России шанс разбогатеть
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РИА Новости: Запад дал России шанс сделать разворот на 180 градусов и разбогатеть
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Разворот на 180. Запад решил дать России шанс разбогатеть
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«Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД», — написал он.
RT на русском18:10

Певец Панайотов заявил, что в России много исполнителей уровня Аллы Пугачёвой

Отвечая на вопрос корреспондента KP.RU, если ли в России артисты уровня Аллы Пугачевой, Панайотов заявил, что "их масса".
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Премьер-министр Албании Эди Рама счел нелепыми заявления о шпионаже на бывшем оружейном заводе в Грамши, по подозрению в котором были задержаны двое россиян и украинец, пишет издание Albanian Daily News.
РБК18:07

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«Флэш» заполучил одну из наивысших оценок во время предварительных показов, которую можно сопоставить с оценкой «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана.
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Вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил, что страна отказалась обсуждать новый договор по газу с российским «Газпромом».
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Певица Алла Пугачева после возвращения в Россию пообещала, что будет "наводить порядок". Об этом она заявила РЕН ТВ.
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WSJ: Россия сближается с Ираном для противодействия санкциям Запада

По словам Фокона, стремление Запада с помощью санкций изолировать Россию после начала военной операции на Украине подталкивает Москву к более тесному сотрудничеству с Ираном, в частности в военной и торговой сферах.
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Власти обсудят возможность спрямить маршрут из Москвы на юг страны для гражданских самолетов за счет выделения части воздушного пространства, которое было закрыто из-за специальной военной операции на Украине.
РИА Новостивчера в 11:56

Информация о брендинге семейного плана Xbox Game Pass появилась на итальянском веб-сайте

Итальянский веб-сайт Aggiornamenti Lumia, судя по всему, получил официальное изображение, и, как вы можете видеть ниже, оно помечено как Xbox Game Pass для «Друзья и семья»: Интересно видеть, что Microsoft продвигает это не просто как семейный план, по крайней мере, на основе бренда.
Umteh.comвчера в 10:54