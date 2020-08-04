Политика
Московский КомсомолецРазыскиваемые в Белоруссии 170 «российских боевиков» покинули страну
Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании. Сообщается, что они уехали в третью страну. Он напомнил, что было несколько групп, которые можно назвать ЧОПом.
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с чего всё началось
Около 170 россиян, которых белорусские власти считают бойцами иностранной частной военной компании и разыскивают, уже уехали из Белоруссии в третью страну, заявил писатель и политик Захар Прилепин. Он с февраля 2017 года по июль 2018 года был замкомандира батальона спецназа самопровозглашенной ДНР.Интерфакс04:33
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