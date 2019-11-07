Происшествия
Lenta.ruРазыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым
Подозреваемый в убийстве и нападении в штате Новый Южный Уэльс в Австралии россиянин Владимир Кондаков обнаружен мертвым. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает ABC News. По данным издания, тело Кондакова было найдено в парке на юге Сиднея.
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Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Общество
Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц
Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Происшествия
СК задержал историка, расчленившего аспирантку в Петербурге
Армия и оружие
ВСУ Украины обстреляли участок разведения сил в Петровском
9 ноября ополченцы ДНР и украинские военные произвели разведение сил сторон вооруженного конфликта на участке Богдановка–Петровское.
Происшествия
В Приморье нашли пропавшего два дня назад аквалангиста
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о желании расстаться с Евгением Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская заявила, что решила расстаться с супругом Евгением Плющенко.
Общество
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Происшествия
Минздрав прокомментировал случай с носилками на полу в орской больнице
Здоровье
Рошаль оценил оснащенность детской облбольницы в Туле
Спорт
«Спартак» откажется от участия в турнире в США из-за проблем с визами
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.
Футбол
Александр Головин принес «Монако» победу над «Дижоном»
"Монако" выиграл в 13 туре чемпионата Франции у "Дижона" со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина.
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Шоу-бизнес
Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Музыка
Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге
В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
Здоровье
Внебольничная пневмония посадила на карантин школы в Новоуральске
Известно уже о 600 случаях, школы закрыли на карантин. Об этом рассказал сотрудник местной администрации, сообщило агентство Ura.ru.
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Культура
Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку
Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Экономика
Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте
Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Авто
В Россию привезли уникальный гиперкар за 160 миллионов рублей
Как редчайший автомобиль оказался в Москве не сообщается.
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Экономика
Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия
Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Гаджеты
Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp
Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.