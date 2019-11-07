Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРазыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым

Подозреваемый в убийстве и нападении в штате Новый Южный Уэльс в Австралии россиянин Владимир Кондаков обнаружен мертвым. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает ABC News. По данным издания, тело Кондакова было найдено в парке на юге Сиднея.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

СМИ: полиция Австралии обнаружила разыскиваемого за убийство россиянина мертвым

ТАСС01:12

В Австралии нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийстве, пишут СМИ

РИА Новости01:47

В Австралии россиянина обвинили в убийстве 76-летнего предпринимателя

РЕН ТВ01:16

Разыскиваемый за убийство россиянин найден мёртвым в Австралии

News.ru01:44

СМИ сообщили об обнаружении тела разыскиваемого в Австралии россиянина

Известия01:38

Разыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым

Lenta.ru02:15

«Большого русского» нашли мертвым в Австралии. Его подозревали в убийстве

Телеканал 360°01:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество

Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц

Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.
RT на русском 01:00
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Происшествия

СК задержал историка, расчленившего аспирантку в Петербурге

Радио Sputnik вчера в 08:54
Армия и оружие

ВСУ Украины обстреляли участок разведения сил в Петровском

9 ноября ополченцы ДНР и украинские военные произвели разведение сил сторон вооруженного конфликта на участке Богдановка–Петровское.
Известия 02:57
Происшествия

В Приморье нашли пропавшего два дня назад аквалангиста

Российская газета 00:15
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила о желании расстаться с Евгением Плющенко

Российская телеведущая Яна Рудковская заявила, что решила расстаться с супругом Евгением Плющенко.
Политическая Экспертиза 02:00
Общество

На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова

Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

Минздрав прокомментировал случай с носилками на полу в орской больнице

РИА Оренбуржье вчера в 04:29
Здоровье

Рошаль оценил оснащенность детской облбольницы в Туле

Московский Комсомолец вчера в 02:47
Спорт

«Спартак» откажется от участия в турнире в США из-за проблем с визами

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.
Газета.Ru 03:23
Футбол

Александр Головин принес «Монако» победу над «Дижоном»

"Монако" выиграл в 13 туре чемпионата Франции у "Дижона" со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина.
Вести.Ru вчера в 16:09
Политика

Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
RT на русском вчера в 18:29
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли

Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк

Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
РБК вчера в 20:02
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 08 ноября в 06:15
Музыка

Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге

В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».
АБН вчера в 01:25
Авто

Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин

ToDay News Ufa 00:56
Фигурное катание

Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае

15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Здоровье

Внебольничная пневмония посадила на карантин школы в Новоуральске

Известно уже о 600 случаях, школы закрыли на карантин. Об этом рассказал сотрудник местной администрации, сообщило агентство Ura.ru.
Телеканал 360° 08 ноября в 12:04
Политика

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:06
Культура

Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку

Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Игромания.ру вчера в 01:50
Экономика

Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте

Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Forbes 02:35
Авто

В Россию привезли уникальный гиперкар за 160 миллионов рублей

Как редчайший автомобиль оказался в Москве не сообщается.
Motor 08 ноября в 11:17
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 08 ноября в 09:40
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Экономика

Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия

Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру 08 ноября в 07:17
Гаджеты

Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp

Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.
REGNUM вчера в 02:10
Главное