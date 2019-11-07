Подозреваемый в убийстве и нападении в штате Новый Южный Уэльс в Австралии россиянин Владимир Кондаков обнаружен мертвым. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает ABC News. По данным издания, тело Кондакова было найдено в парке на юге Сиднея.

Разыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Общество Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).

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Культура Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.

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