Футбол

Lenta.ruLenta.ruРеакция Гвардиолы на поражение «Манчестер Сити» разошлась на мемы

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
95′
Габриэл Жезус
Пользователи Twitter посмеялись над реакцией главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на поражение от «Ливерпуля» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Гвардиола пытался доказать судьям, что они ошибочно засчитали два гола соперника.
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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 3:1, реакция соцсетей

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Реакция Гвардиолы на поражение «Манчестер Сити» разошлась на мемы

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