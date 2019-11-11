Пользователи Twitter посмеялись над реакцией главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на поражение от «Ливерпуля» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Гвардиола пытался доказать судьям, что они ошибочно засчитали два гола соперника.

Реакция Гвардиолы на поражение «Манчестер Сити» разошлась на мемы

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