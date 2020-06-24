Политика
Pravda.RuРеакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Фронтовики находились в непосредственной близости от президента. Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию. Фронтовик в тот момент, когда Путин говорил об уничтожении врага, эмоционально потряс кулаком.
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Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина на параде Победы попала на видео
Комсомольская правда10:06
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ProstoProSport вчера в 23:14
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Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
Общество
В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей
В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
Эхо Москвы 15:02
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа вчера в 06:53
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru 12:23
Общество
В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа
Федеральное Большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагающее его связи с хакерской группой Anonymous, сообщает американский Минюст.
RT на русском 18:58
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель.
Mockva.ru 12:09
Общество
Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы
Состав подаренных гостям парада Победы котомок рассекретили журналисты «МК».
Live24 07:41
Политика
Мадуро допустил возможность референдума по вопросу отставки
В своем Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что он допускает проведение референдума по вопросу своей отставки.
Московский Комсомолец 19:02
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН 09:07
Футбол
«Реал» обыграл «Мальорку» и вернул лидерство в Примере
LiveSport.ru 17:58
Политика
Макрон намерен провести с Путиным переговоры в видеоформате
Глава Франции Эммануэль Макрон рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 26 июня, в формате видеоконференции.
Мойка78 17:49
Экономика
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Владельцы коммерческих объектов просят правительство не повышать до 2024 года кадастровую стоимость, на базе которой рассчитывается налог на недвижимость.
Коммерсантъ 09:44
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
Общество
Южносахалинцев спрашивают об озеленении перекрестков и улиц
Центр развития городской среды "Наш город" запустил опрос, касающийся озеленения городских улиц и перекрестков.
Сахалин.Инфо вчера в 23:36
Политика
В России открылись первые участки для голосования по Конституции
На Камчатке и Чукотке открылись избирательные участки для голосования по поправкам в конституцию России.
Lenta.ru 18:09
Авто
Haval F7x получил новый двигатель и подешевел
Напомним, что продажи нового Haval F7x стартовали в России еще в конце октября 2019 года.
SpeedMe 22 июня в 08:08
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
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На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Футбол
Сульшер: «Хотим закончить сезон на третьем месте»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями на оставшуюся часть сезона после победы своей команды над "Шеффилд Юнайтед" (3:0).Я никогда не говорил, что четвертая позиция - наша цель.
Soccer.ru 17:44
Игры
СМИ выяснили причину увольнения Кодзимы из Konami
Релиз игры был назначен на 2016 год, но в 2015-м Konami отменила её выход из-за увольнения Кодзимы.
CyberSport.ru 09:10
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Urals подорожала в Европе до $45-46 за баррель
Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на $7, до $45–46 за баррель.
Коммерсантъ 16:40
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Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец 07:21
Общество
В России расширят программу льготной ипотеки
В ходе своего видеообращения Владимир Путин выдвинул предложение расширить рамки программы льготной ипотеки при покупке нового жилья.
Вести Подмосковья вчера в 11:48
Армия и оружие
Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади
Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
Народные новости 05:24
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США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17