Фронтовики находились в непосредственной близости от президента. Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию. Фронтовик в тот момент, когда Путин говорил об уничтожении врага, эмоционально потряс кулаком.

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

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